سى إف سى وإيڤرجرو توقعان اتفاقا لتوريد المنتجات الزراعية إلى جنوب إفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقع تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو” مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير إيسترن كيب وشركة كريس هانى للتنمية، وذلك لتنفيذ شراكة فى مجال الخدمات اللوجستية الزراعية وتوريد المنتجات فى دولة جنوب إفريقيا.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، عن تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو”سامح بنانى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سى إف سى للكيماويات، ومحمد الخشن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيڤرجرو للأسمدة المتخصصة، وعن الجانب الجنوب إفريقى، أياندا واكابا الرئيس التنفيذى لمؤسسة تطوير إيسترن كيب، وأبونچيل هلا الرئيس التنفيذى لشركة كريس هانى للتنمية.

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وقال سامح بنانى:“هذا التحالف الاستراتيجى يخطط لتحقيق هدفٍ مشتركٍ يتمثل فى تعزيز القطاع الزراعى من خلال توفير الخبرة الفنية فضلًا عن الأسمدة والمنتجات الكيماوية عالية الجودة لدعم نظرائنا فى جنوب أفريقيا مع تسخير كل الموارد والقدرات لمواجهة التحديات واقتناص الفرص فى صناعة الأسمدة”.

وأضاف:“من خلال تجميع مواردنا وخبراتنا وحلولنا المبتكرة، فإننا نطمح إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والازدهار فى منطقة إيسترن كيب، وذلك بجانب تلبية احتياجات نظرائنا فى جنوب إفريقيا”.

وأوضح أنه من الضرورى التخطيط لاستثمار مشترك بين الطرفين فى إنشاء مصنع لتصنيع ومزج الأسمدة، مدعوم ببنية تحتية لوجستية لازمة، بما فى ذلك مرافق التخزين داخل مجمع كومانى الصناعى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث تصنيع الأسمدة بأنواعها المختلفة وتخزينها ونقلها من خلال خدمات لوجستية متطورة لتسهيل توريد المنتجات، إضافة إلى التعاون مع مجمع كومانى الصناعى لتخزين المنتجات.