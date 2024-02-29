Thursday, 29 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سى إف سى وإيڤرجرو توقعان اتفاقا لتوريد المنتجات الزراعية إلى جنوب إفريقيا

2/29/2024 2:27:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو” مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير إيسترن كيب وشركة كريس هانى للتنمية، وذلك لتنفيذ شراكة فى مجال الخدمات اللوجستية الزراعية وتوريد المنتجات فى دولة جنوب إفريقيا.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، عن تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو”سامح بنانى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سى إف سى للكيماويات، ومحمد الخشن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيڤرجرو للأسمدة المتخصصة، وعن الجانب الجنوب إفريقى، أياندا واكابا الرئيس التنفيذى لمؤسسة تطوير إيسترن كيب، وأبونچيل هلا الرئيس التنفيذى لشركة كريس هانى للتنمية.

موضوعات متعلقة “مدبولى”: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان “المصريين الأفارقة” تطلق مبادرة“نفاذ” بالتعاون مع جامعة“سنجور” لتعزيز التبادل التجارى رئيس الوزراء يفتتح معرض“أهلا رمضان 2024”

وقال سامح بنانى:“هذا التحالف الاستراتيجى يخطط لتحقيق هدفٍ مشتركٍ يتمثل فى تعزيز القطاع الزراعى من خلال توفير الخبرة الفنية فضلًا عن الأسمدة والمنتجات الكيماوية عالية الجودة لدعم نظرائنا فى جنوب أفريقيا مع تسخير كل الموارد والقدرات لمواجهة التحديات واقتناص الفرص فى صناعة الأسمدة”.

وأضاف:“من خلال تجميع مواردنا وخبراتنا وحلولنا المبتكرة، فإننا نطمح إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والازدهار فى منطقة إيسترن كيب، وذلك بجانب تلبية احتياجات نظرائنا فى جنوب إفريقيا”.

وأوضح أنه من الضرورى التخطيط لاستثمار مشترك بين الطرفين فى إنشاء مصنع لتصنيع ومزج الأسمدة، مدعوم ببنية تحتية لوجستية لازمة، بما فى ذلك مرافق التخزين داخل مجمع كومانى الصناعى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث تصنيع الأسمدة بأنواعها المختلفة وتخزينها ونقلها من خلال خدمات لوجستية متطورة لتسهيل توريد المنتجات، إضافة إلى التعاون مع مجمع كومانى الصناعى لتخزين المنتجات.

MENAFN29022024000202011048ID1107918546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث