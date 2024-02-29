سى إف سى وإيڤرجرو توقعان اتفاقا لتوريد المنتجات الزراعية إلى جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو” مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير إيسترن كيب وشركة كريس هانى للتنمية، وذلك لتنفيذ شراكة فى مجال الخدمات اللوجستية الزراعية وتوريد المنتجات فى دولة جنوب إفريقيا.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، عن تحالف“سى إف سى – إيڤرجرو”سامح بنانى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سى إف سى للكيماويات، ومحمد الخشن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيڤرجرو للأسمدة المتخصصة، وعن الجانب الجنوب إفريقى، أياندا واكابا الرئيس التنفيذى لمؤسسة تطوير إيسترن كيب، وأبونچيل هلا الرئيس التنفيذى لشركة كريس هانى للتنمية.
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وقال سامح بنانى:“هذا التحالف الاستراتيجى يخطط لتحقيق هدفٍ مشتركٍ يتمثل فى تعزيز القطاع الزراعى من خلال توفير الخبرة الفنية فضلًا عن الأسمدة والمنتجات الكيماوية عالية الجودة لدعم نظرائنا فى جنوب أفريقيا مع تسخير كل الموارد والقدرات لمواجهة التحديات واقتناص الفرص فى صناعة الأسمدة”.
وأضاف:“من خلال تجميع مواردنا وخبراتنا وحلولنا المبتكرة، فإننا نطمح إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والازدهار فى منطقة إيسترن كيب، وذلك بجانب تلبية احتياجات نظرائنا فى جنوب إفريقيا”.
وأوضح أنه من الضرورى التخطيط لاستثمار مشترك بين الطرفين فى إنشاء مصنع لتصنيع ومزج الأسمدة، مدعوم ببنية تحتية لوجستية لازمة، بما فى ذلك مرافق التخزين داخل مجمع كومانى الصناعى.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث تصنيع الأسمدة بأنواعها المختلفة وتخزينها ونقلها من خلال خدمات لوجستية متطورة لتسهيل توريد المنتجات، إضافة إلى التعاون مع مجمع كومانى الصناعى لتخزين المنتجات.
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