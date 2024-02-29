المصريين الأفارقة تطلق مبادرة نفاذ بالتعاون مع جامعة سنجور لتعزيز التبادل التجارى

أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية برنامج“نفاذ أفريقى” فى إطار أنشطة مبادرة“برنامج تعزيز الشراكات التجارية للقطاع الخاص فى أفريقيا”.

وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المبادرة تهدف إلى ربط شركات ومؤسسات مجتمع الأعمال فى مصر مع طلاب الدراسات العليا الأفارقة، حيث يستهدف البرنامج الدخول لأكثر من 25 سوق أفريقى.

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وأضاف إسماعيل، أن هذا النوع من المبادرات يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقى دول القارة، كما يعزز فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين الشركات والمؤسسات فى المنطقة.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافى والتجارى بين الدول الأفريقية، لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص فى مصر وبين الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن البرنامج يعتبر خطوة مهمة نحو بناء شراكات قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص فى القارة الأفريقية لتعزيز دور الشباب الأفريقى فى تطوير الصناعات وتعزيز الاقتصاد فى القارة السمراء.

وقال إن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين الذين أشادوا بأهمية بناء جسور التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إطار العولمة الاقتصادية الحديثة.