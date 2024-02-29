المصريين الأفارقة تطلق مبادرة نفاذ بالتعاون مع جامعة سنجور لتعزيز التبادل التجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: المبادرة تستهدف دخول الشركات المصرية لأكثر من 25 سوق فى أفريقيا
أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية برنامج“نفاذ أفريقى” فى إطار أنشطة مبادرة“برنامج تعزيز الشراكات التجارية للقطاع الخاص فى أفريقيا”.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المبادرة تهدف إلى ربط شركات ومؤسسات مجتمع الأعمال فى مصر مع طلاب الدراسات العليا الأفارقة، حيث يستهدف البرنامج الدخول لأكثر من 25 سوق أفريقى.
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وأضاف إسماعيل، أن هذا النوع من المبادرات يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقى دول القارة، كما يعزز فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين الشركات والمؤسسات فى المنطقة.
وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافى والتجارى بين الدول الأفريقية، لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص فى مصر وبين الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن البرنامج يعتبر خطوة مهمة نحو بناء شراكات قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص فى القارة الأفريقية لتعزيز دور الشباب الأفريقى فى تطوير الصناعات وتعزيز الاقتصاد فى القارة السمراء.
وقال إن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين الذين أشادوا بأهمية بناء جسور التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إطار العولمة الاقتصادية الحديثة.
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