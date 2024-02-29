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مدبولى: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان

2/29/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وخاصة مع تزامن قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الثابت، وكذا المتحرك منها، بمختلف أنحاء الجمهورية، سعياً لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة.

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وافتتح رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المعرض الرئيسى“أهلا رمضان 2024′′، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذى تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض يتزامن مع افتتاحات معارض أهلا رمضان بالمحافظات، والتى تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسى بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع، والتى تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.

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