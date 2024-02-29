مدبولى: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وخاصة مع تزامن قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الثابت، وكذا المتحرك منها، بمختلف أنحاء الجمهورية، سعياً لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة.
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وافتتح رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المعرض الرئيسى“أهلا رمضان 2024′′، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذى تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.
تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض يتزامن مع افتتاحات معارض أهلا رمضان بالمحافظات، والتى تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسى بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع، والتى تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.
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