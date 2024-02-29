استشهاد شاب وإصابة شقيقيه برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN/ استشهد شاب، وأصيب شقيقاه بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام مدخل قرية بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت شهيدا وإصابتين برصاص الاحتلال، عند مدخل بيت عوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مراسلنا، بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات بالبطن والصدر والأطراف ووصفت بالخطيرة، والثالث وصفت إصابته بالطفيفة، مضيفا أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون "العكوب" عند مدخل بيت عوا.