استشهاد شاب وإصابة شقيقيه برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN/ استشهد شاب، وأصيب شقيقاه بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام مدخل قرية بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت شهيدا وإصابتين برصاص الاحتلال، عند مدخل بيت عوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وأفاد مراسلنا، بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات بالبطن والصدر والأطراف ووصفت بالخطيرة، والثالث وصفت إصابته بالطفيفة، مضيفا أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون "العكوب" عند مدخل بيت عوا.
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