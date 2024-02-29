ستاتيستا تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية فى مصر 14.7% خلال 2024

20.7 مليار دولار مدفوعات متوقعة العام الحالى مقابل 18 مليار دولار فى 2023





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قدرت شركة“ستاتيستا” البحثية أن قيمة المدفوعات الرقمية فى مصر بلغت 18 مليار دولار عام 2023 مقابل 15.76 مليار دولار عام 2022 بنمو قدره 14.21%، ومن المتوقع أن تصل إلى 20.65 مليار دولار عام 2024، وأن تقفز إلى 30.85 مليار دولار بحلول عام 2028.

أوضحت أن المدفوعات خلال العام الحالى ستشمل 16.14 مليار مدفوعات تجارة إلكترونية و4 مليارات دولار دفع عبر نقاط البيع، و190 مليون دولار تحويلات خارجية رقمية.

ورجحت أن ينمو سوق التحويلات من الخارج الرقمية إلى 630 مليون دولار فى 2028.

وتوقعت أن يصل حجم المدفوعات عبر التطبيقات الرقمية بالكامل إلى 8.83 مليار دولار خلال 2024 مقابل 6.33 مليار دولار فى 2023، على أن تصل إلى 16.35 مليار دولار فى 2028.

وتابع أن متوسط التحويلات للشخص الواحد عبر التطبيقات الرقمية بالكامل، بلغت 12.31 ألف دولار عام 2023 مقابل 11.19 ألف دولار للشخص عام 2022 بنمو قدره 10%، ومن المتوقع أن تحقق 13.42 ألف دولار للشخص عام 2024، وأن تقفز إلى 17.9 ألف دولار عام 2028.

ويرى محللو“ستاتيستا” أن سوق التكنولوجيا المالية فى مصر يتطور بسرعة، مع ظهور المدفوعات الرقمية، والاستثمار الرقمى، وزيادة رأس المال الرقمى، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية الجديدة باعتبارها من أهم الاتجاهات.

وتابع المحللون أن المدفوعات الرقمية شهدت طفرة غير مسبوقة فى شعبيتها، مع اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول فى معاملاتهم اليومية.

وأضافوا أن منصات الاستثمار الرقمى بدأت تكتسب المزيد من الاهتمام، حيث يبحث الأفراد عن خيارات استثمار منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح جمع رأس المال الرقمى خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يوفر وسيلة فعالة للحصول على التمويل.

وتوقعت“ستاتيستا” أن ينمو سوق الاستثمار عبر القنوات الرقمية فى مصر 39.4% ليصل حجم الأصول المُدارة عبر التطبيقات إلى 7.34 مليار دولار فى 2024 مقارنة مع 5.3 مليار دولار فى 2023.

وقدرت أن متوسك حجم الأصول المُدارة للمستخدم الواحد سيسجل 26.55 ألف دولار فى 2024 مقارنة مع 20.78 ألف دولار فى 2023، ومن المرجح أن تصل إلى 30.81 ألف دولار فى 2025.

وكان متوسط استثمارات المستخدم الواحد دون ألفى دولار حتى نهاية 2020 حيث سجلت 1.76 ألف دولار للشخص، ثم بدأت بالارتفاع عام 2021، فسجلت 5.82 ألف دولار.

وقدر أن سوق التكنولوجيا المالية سيحقق إيرادات قدرها 160 مليون دولار فى 2024 مقابل 110.2 مليون دولار فى 2023، بواقع 116.5 مليون دولار إيرادات من الأصول الرقمية ومعظمها إيرادات شركات المدفوعات، و43.57 مليون دولار إيرادات الاستثمار عبر التطبيقات الرقمية.

وتشمل الأصول الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية الجديدة على البنوك الرقمية، والعملات المُشفرة.

وقدرت ستاتيستا أن سوق التمويل الاستهلاكى عبر التطبيقات الرقمية سيبلغ 24.3 مليون دولار خلال 2024، وسيرتفع هامشيًا إلى 24.85 مليون دولار فى 2025.



