ستاتيستا تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية فى مصر 14.7% خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
20.7 مليار دولار مدفوعات متوقعة العام الحالى مقابل 18 مليار دولار فى 2023
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قدرت شركة“ستاتيستا” البحثية أن قيمة المدفوعات الرقمية فى مصر بلغت 18 مليار دولار عام 2023 مقابل 15.76 مليار دولار عام 2022 بنمو قدره 14.21%، ومن المتوقع أن تصل إلى 20.65 مليار دولار عام 2024، وأن تقفز إلى 30.85 مليار دولار بحلول عام 2028.
أوضحت أن المدفوعات خلال العام الحالى ستشمل 16.14 مليار مدفوعات تجارة إلكترونية و4 مليارات دولار دفع عبر نقاط البيع، و190 مليون دولار تحويلات خارجية رقمية.
ورجحت أن ينمو سوق التحويلات من الخارج الرقمية إلى 630 مليون دولار فى 2028.
وتوقعت أن يصل حجم المدفوعات عبر التطبيقات الرقمية بالكامل إلى 8.83 مليار دولار خلال 2024 مقابل 6.33 مليار دولار فى 2023، على أن تصل إلى 16.35 مليار دولار فى 2028.
وتابع أن متوسط التحويلات للشخص الواحد عبر التطبيقات الرقمية بالكامل، بلغت 12.31 ألف دولار عام 2023 مقابل 11.19 ألف دولار للشخص عام 2022 بنمو قدره 10%، ومن المتوقع أن تحقق 13.42 ألف دولار للشخص عام 2024، وأن تقفز إلى 17.9 ألف دولار عام 2028.
ويرى محللو“ستاتيستا” أن سوق التكنولوجيا المالية فى مصر يتطور بسرعة، مع ظهور المدفوعات الرقمية، والاستثمار الرقمى، وزيادة رأس المال الرقمى، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية الجديدة باعتبارها من أهم الاتجاهات.
وتابع المحللون أن المدفوعات الرقمية شهدت طفرة غير مسبوقة فى شعبيتها، مع اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول فى معاملاتهم اليومية.
وأضافوا أن منصات الاستثمار الرقمى بدأت تكتسب المزيد من الاهتمام، حيث يبحث الأفراد عن خيارات استثمار منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح جمع رأس المال الرقمى خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يوفر وسيلة فعالة للحصول على التمويل.
وتوقعت“ستاتيستا” أن ينمو سوق الاستثمار عبر القنوات الرقمية فى مصر 39.4% ليصل حجم الأصول المُدارة عبر التطبيقات إلى 7.34 مليار دولار فى 2024 مقارنة مع 5.3 مليار دولار فى 2023.
وقدرت أن متوسك حجم الأصول المُدارة للمستخدم الواحد سيسجل 26.55 ألف دولار فى 2024 مقارنة مع 20.78 ألف دولار فى 2023، ومن المرجح أن تصل إلى 30.81 ألف دولار فى 2025.
وكان متوسط استثمارات المستخدم الواحد دون ألفى دولار حتى نهاية 2020 حيث سجلت 1.76 ألف دولار للشخص، ثم بدأت بالارتفاع عام 2021، فسجلت 5.82 ألف دولار.
وقدر أن سوق التكنولوجيا المالية سيحقق إيرادات قدرها 160 مليون دولار فى 2024 مقابل 110.2 مليون دولار فى 2023، بواقع 116.5 مليون دولار إيرادات من الأصول الرقمية ومعظمها إيرادات شركات المدفوعات، و43.57 مليون دولار إيرادات الاستثمار عبر التطبيقات الرقمية.
وتشمل الأصول الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية الجديدة على البنوك الرقمية، والعملات المُشفرة.
وقدرت ستاتيستا أن سوق التمويل الاستهلاكى عبر التطبيقات الرقمية سيبلغ 24.3 مليون دولار خلال 2024، وسيرتفع هامشيًا إلى 24.85 مليون دولار فى 2025.
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