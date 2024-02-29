استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأثنين في البنوك المصرية .
وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية” اليورو” ارتفاعا في الشراء بقيمة 12 قرشا واستقرار في البيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.12 جنيه للشراء و 33.28 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.23 جنيه للشراء ، و 33.39 جنيه للبيع .
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.21 جنيهًا للشراء ، 33.36 جنيه للبيع.
كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا في الشراء بقيمة 15 قرشا واستقرار في الشراء في بداية التعاملات بالبنوك المصرية .
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.74 جنيه للشراء و38.95 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.87 جنيه للشراء ، 39.08 جنيه للبيع .
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.83 جنيه للشراء 39.01 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.25 جنيه للشراء و 100.18 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلي .
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918397
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