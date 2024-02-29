Thursday, 29 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

2/29/2024 2:09:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأثنين في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

موضوعات متعلقة “بنك قناة السويس” يضاعف أرباحه السنوية إلى 2.29 مليار جنيه “أبوظبى الإسلامى-مصر” يُركز على الاستثمار فى بنيته التحتية بدلًا من تدشين بنك رقمى “التعمير والإسكان” يربح 6.56 مليار جنيه العام الماضي بنمو 141%

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية” اليورو” ارتفاعا في الشراء بقيمة 12 قرشا واستقرار في البيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.12 جنيه للشراء و 33.28 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.23 جنيه للشراء ، و 33.39 جنيه للبيع .

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.21 جنيهًا للشراء ، 33.36 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا في الشراء بقيمة 15 قرشا واستقرار في الشراء في بداية التعاملات بالبنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.74 جنيه للشراء و38.95 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.87 جنيه للشراء ، 39.08 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.83 جنيه للشراء 39.01 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.25 جنيه للشراء و 100.18 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلي .

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث