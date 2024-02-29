المصرف المتحد يدعم 477 شركة فى رواد النيل ويرفع مبيعاتهم بـ290 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ساهم دعم المصرف المتحد فى زيادة مبيعات الشركات التى قدم لها دعم ضمن مبادرة رواد النيل بنحو 290 مليون جنيه، بجانب خفض التكاليف.

وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، إن البنك دعم نحو 438 شركة، حصلت منها 57 شركة على برامج لدعم للتحول الرقمى، ووفرت برامج تدريبية لنحو 831 رائد أعمال وأصحاب مشروعات، من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة.

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وساعد المصرف تلك الشركات فى إطلاق 25 موقعا إلكترونيا و25 تطبيقا، بإلإضافة إلى عقد 5 صفقات تصديرية، وتطوير 10 ملفات تعريفية للشركات.

ووصل عدد الخدمات الاستشارية التى قدمها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات 10.9 آلاف خدمة استفاد منها نحو 3021 رائد أعمال ضمن مبادرة رواد النيل منذ اشتراكه بها قبل 5 سنوات.

وتضمنت الخدمات، بلورة الأفكار والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة.



وقدم المصرف المتحد الدعم والتمويل البنكي من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا على منافذ موجودة داخل 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الأعمال.



وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة فى إطار مبادرة رواد النيل، وساهم البرنامج فى تدريب 390 شخصا بعدد 24 شركة، وركز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.



ودشن برنامج لتوطين صناعة الأثاث وتحسين كفاءة الإنتاج والجودة ورفع تنافسيته فى الأسواق المحلية والعالمية 33 شركة مصرية، والذى استغرق 10 أشهر.

واستفاد من البرنامج 33 شركة في مجال صناعة الأثاث و24 شركة فى مجال صناعة المنسوجات، وتعاون فى تنفذها مع كل من غرفة صناعة الملابس والمفروشات والمجلس التصديري لصناعة الأثاث وعدد من الجهات الاخرى الدولية والمحلية.

وقال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، إن البنك حريص على دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفى وغير المصرفى الكامل لهم.

وأضاف أن البنك يوفر العديد من الخدمات لهم، مثل خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية، وخدمات التشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين، فضلا عن دعم رواد الاعمال للحصول التمويل البنكى اللازم والمناسب لمشروعاتهم.