المصرف المتحد يدعم 477 شركة فى رواد النيل ويرفع مبيعاتهم بـ290 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ساهم دعم المصرف المتحد فى زيادة مبيعات الشركات التى قدم لها دعم ضمن مبادرة رواد النيل بنحو 290 مليون جنيه، بجانب خفض التكاليف.
وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، إن البنك دعم نحو 438 شركة، حصلت منها 57 شركة على برامج لدعم للتحول الرقمى، ووفرت برامج تدريبية لنحو 831 رائد أعمال وأصحاب مشروعات، من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة.
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وساعد المصرف تلك الشركات فى إطلاق 25 موقعا إلكترونيا و25 تطبيقا، بإلإضافة إلى عقد 5 صفقات تصديرية، وتطوير 10 ملفات تعريفية للشركات.
ووصل عدد الخدمات الاستشارية التى قدمها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات 10.9 آلاف خدمة استفاد منها نحو 3021 رائد أعمال ضمن مبادرة رواد النيل منذ اشتراكه بها قبل 5 سنوات.
وتضمنت الخدمات، بلورة الأفكار والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة.
وقدم المصرف المتحد الدعم والتمويل البنكي من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا على منافذ موجودة داخل 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الأعمال.
وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة فى إطار مبادرة رواد النيل، وساهم البرنامج فى تدريب 390 شخصا بعدد 24 شركة، وركز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.
ودشن برنامج لتوطين صناعة الأثاث وتحسين كفاءة الإنتاج والجودة ورفع تنافسيته فى الأسواق المحلية والعالمية 33 شركة مصرية، والذى استغرق 10 أشهر.
واستفاد من البرنامج 33 شركة في مجال صناعة الأثاث و24 شركة فى مجال صناعة المنسوجات، وتعاون فى تنفذها مع كل من غرفة صناعة الملابس والمفروشات والمجلس التصديري لصناعة الأثاث وعدد من الجهات الاخرى الدولية والمحلية.
وقال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، إن البنك حريص على دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفى وغير المصرفى الكامل لهم.
وأضاف أن البنك يوفر العديد من الخدمات لهم، مثل خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية، وخدمات التشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين، فضلا عن دعم رواد الاعمال للحصول التمويل البنكى اللازم والمناسب لمشروعاتهم.
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