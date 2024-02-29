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إكس بوكس تعتزم إتاحة 4 من ألعابها على منصات خارجية

2/29/2024 2:07:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح“فيل سبنسر” الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في“مايكرسوفت”، أن“إكس بوكس” التابعة لها سوف تُطلق 4 ألعاب خاصة بها على منصات خارجية، حيث تتطلع الأولى إلى زيادة الاستفادة من توسع قاعدة عملائها بعد الاستحواذ على“أكتيفيجن بليزارد”.

وذكر“سبنسر” في لقاء إذاعي الخميس، أن الألعاب التي سوف يتم طرحها على المنصات الخارجية لن تتضمن“ستار فيلد” أو الإصدار القادم من“إنديانا جونز”، وأنها كانت متاحة لمستخدمي“إكس بوكس” منذ عام على الأقل دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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وأردف أن الألعاب التي يتم إصدارها حصرياً على نوع واحد من الأجهزة سوف تتقلص حصتها السوقية خلال الخمس إلى عشر سنوات القادمة.

وجاءت تصريحات“سبنسر” بعد يوم واحد من قول المدير المالي لدى“سوني” المنافسة لـ“مايكروسوفت” في مجال الألعاب خلال حدث لإعلان نتائج الأعمال؛ إن شركته يمكنها تحسين الأرباح التشغيلية من خلال طرح ألعابها على منصات أخرى.


المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918388

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