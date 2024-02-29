إكس بوكس تعتزم إتاحة 4 من ألعابها على منصات خارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“فيل سبنسر” الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في“مايكرسوفت”، أن“إكس بوكس” التابعة لها سوف تُطلق 4 ألعاب خاصة بها على منصات خارجية، حيث تتطلع الأولى إلى زيادة الاستفادة من توسع قاعدة عملائها بعد الاستحواذ على“أكتيفيجن بليزارد”.
وذكر“سبنسر” في لقاء إذاعي الخميس، أن الألعاب التي سوف يتم طرحها على المنصات الخارجية لن تتضمن“ستار فيلد” أو الإصدار القادم من“إنديانا جونز”، وأنها كانت متاحة لمستخدمي“إكس بوكس” منذ عام على الأقل دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
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وأردف أن الألعاب التي يتم إصدارها حصرياً على نوع واحد من الأجهزة سوف تتقلص حصتها السوقية خلال الخمس إلى عشر سنوات القادمة.
وجاءت تصريحات“سبنسر” بعد يوم واحد من قول المدير المالي لدى“سوني” المنافسة لـ“مايكروسوفت” في مجال الألعاب خلال حدث لإعلان نتائج الأعمال؛ إن شركته يمكنها تحسين الأرباح التشغيلية من خلال طرح ألعابها على منصات أخرى.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918388
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