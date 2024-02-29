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للمرة الثالثة هذا الشهر ..بيزوس يبيع أسهمًا في أمازون بأكثر من ملياري دولار

2/29/2024 2:07:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) باع رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس“أمازون” أسهماً بأكثر من ملياري دولار في شركته خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع إجمالي مبيعاته من الأسهم إلى ما يتجاوز 6 مليارات دولار هذا الشهر.

وأظهر تقرير تنظيمي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن“بيزوس” باع نحو 12 مليون سهم في“أمازون” خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمتوسط سعر 169.50 دولار للسهم الواحد، لتصبح القيمة الإجمالية للمبيعات 2.03 مليار دولار تقريباً.

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وتأتي هذه الخطوة بعدما باع“بيزوس” نفس العدد من الأسهم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وكانت المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذه الخطوة منذ مايو من عام 2021، كما باع نفس القدر من الأسهم بين يومي الجمعة والإثنين الماضيين.

وأُجريت عمليات البيع الأخيرة بموجب خطة تداول معلومة مسبقاً بدأ سريانها منذ نوفمبر، تتيح لـ”بيزوس” إمكانية بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم“أمازون”، وفق الإيداعات التنظيمية للشركة.


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