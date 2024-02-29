للمرة الثالثة هذا الشهر ..بيزوس يبيع أسهمًا في أمازون بأكثر من ملياري دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باع رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس“أمازون” أسهماً بأكثر من ملياري دولار في شركته خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع إجمالي مبيعاته من الأسهم إلى ما يتجاوز 6 مليارات دولار هذا الشهر.
وأظهر تقرير تنظيمي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن“بيزوس” باع نحو 12 مليون سهم في“أمازون” خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمتوسط سعر 169.50 دولار للسهم الواحد، لتصبح القيمة الإجمالية للمبيعات 2.03 مليار دولار تقريباً.
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وتأتي هذه الخطوة بعدما باع“بيزوس” نفس العدد من الأسهم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وكانت المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذه الخطوة منذ مايو من عام 2021، كما باع نفس القدر من الأسهم بين يومي الجمعة والإثنين الماضيين.
وأُجريت عمليات البيع الأخيرة بموجب خطة تداول معلومة مسبقاً بدأ سريانها منذ نوفمبر، تتيح لـ”بيزوس” إمكانية بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم“أمازون”، وفق الإيداعات التنظيمية للشركة.
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