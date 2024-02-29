جوجل تطلق نسخة محدثة من تطبيق جيميني للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت“جوجل” إصداراً محدثاً من روبوت الدردشات المدعوم بالذكاء الاصطناعي“جيميني”، يتمتع بقدرات مضاعفة لمعالجة النصوص والأكواد البرمجية، والفيديوهات مقارنة بالنسخة السابقة.

وقالت“جوجل” خلال مؤتمر صحفي الخميس للإعلان عن الإصدار الجديد، إنه تم تصميم“جيميني 1.5 برو” ليكون بديلاً لإصدار“جيميني 1′′، ويتمتع بقدرات معززة في عدد من الأمور لعل أبرزها هو كم البيانات التي يمكنه معالجتها.

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وأوضحت“جوجل” أن الإصدار الجديد يمكنه استيعاب ما يقارب 700 ألف كلمة، أو نحو 30 ألف سطر من الأكواد البرمجية، وهو ما يعادل 35 ضعف حجم البيانات التي يستطيع الإصدار الأقدم التعامل معه.

وذكرت الشركة التابعة لمجموعة“ألفابت” أن“جيميني 1.5 برو” يمكنه أيضاً استيعاب ما يصل إلى 11 ساعة من المحتوى الصوتي، أو ساعة من الفيديو، وذلك بلغات مختلفة، وأضافت أن النسخة المحدودة التي باتت متاحة لمعظم المطورين والعملاء للتجربة بداية من الخميس؛ يمكنها معالجة نحو 100 ألف كلمة في المرة الواحدة.





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