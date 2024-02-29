جوجل تطلق نسخة محدثة من تطبيق جيميني للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت“جوجل” إصداراً محدثاً من روبوت الدردشات المدعوم بالذكاء الاصطناعي“جيميني”، يتمتع بقدرات مضاعفة لمعالجة النصوص والأكواد البرمجية، والفيديوهات مقارنة بالنسخة السابقة.
وقالت“جوجل” خلال مؤتمر صحفي الخميس للإعلان عن الإصدار الجديد، إنه تم تصميم“جيميني 1.5 برو” ليكون بديلاً لإصدار“جيميني 1′′، ويتمتع بقدرات معززة في عدد من الأمور لعل أبرزها هو كم البيانات التي يمكنه معالجتها.
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وأوضحت“جوجل” أن الإصدار الجديد يمكنه استيعاب ما يقارب 700 ألف كلمة، أو نحو 30 ألف سطر من الأكواد البرمجية، وهو ما يعادل 35 ضعف حجم البيانات التي يستطيع الإصدار الأقدم التعامل معه.
وذكرت الشركة التابعة لمجموعة“ألفابت” أن“جيميني 1.5 برو” يمكنه أيضاً استيعاب ما يصل إلى 11 ساعة من المحتوى الصوتي، أو ساعة من الفيديو، وذلك بلغات مختلفة، وأضافت أن النسخة المحدودة التي باتت متاحة لمعظم المطورين والعملاء للتجربة بداية من الخميس؛ يمكنها معالجة نحو 100 ألف كلمة في المرة الواحدة.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918386
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