Thursday, 29 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات التكنولوجيا تواجه التلاعب في الانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي

2/29/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى اتفاقًا، لتبني احتياطات، لمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعطيل الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

واجتمع المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا من“مايكروسوفت” و”ميتا” و”أمازون” و”آي بي إم” و”أدوبي” و”أوبن إيه آي” و”تيك توك”، الجمعة، في مؤتمر ميونيخ الأمني، لإعلان إطار عمل تطوعي لكيفية استجابتهم للتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

موضوعات متعلقة “اقتصادية القناة”: مجمعات صناعية لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر والسيارات مصر تتعاقد مع استشارى دولى لإحكام صياغات عقود الهيدروجين الأخضر تمويل من“الاستثمار الأوروبى” لمشروع“الصناعة الخضراء المستدامة”

ووقعت على الاتفاقية اثنتا عشرة شركة أخرى، بما في ذلك“إكس” –”تويتر” سابقًا- التابعة للمليادير“إيلون ماسك”، لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف، أو تغيير مظهر، أو صوت، أو تصرفات المرشحين السياسيين أو تقدم معلومات كاذبة للناخبين.

وفي حين لا تلتزم الشركات بحظر أو إزالة التزييف العميق، تحدد الاتفاقية الأساليب التي سيستخدمونها لمحاولة اكتشاف المحتوى المضلل والذي طوره الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف العامة حول كيفية تجنب الانخداع بالمحتوى المزيف.

يأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه أكثر من 50 دولة انتخابات وطنية في عام 2024، وقد بدأت بالفعل محاولات التدخل في الانتخابات بواسطة الذكاء الاصطناعي، عقب نشر مكالمة مزيفة للرئيس الأمريكي.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث