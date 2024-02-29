شركات التكنولوجيا تواجه التلاعب في الانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى اتفاقًا، لتبني احتياطات، لمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعطيل الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

واجتمع المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا من“مايكروسوفت” و”ميتا” و”أمازون” و”آي بي إم” و”أدوبي” و”أوبن إيه آي” و”تيك توك”، الجمعة، في مؤتمر ميونيخ الأمني، لإعلان إطار عمل تطوعي لكيفية استجابتهم للتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

موضوعات“اقتصادية القناة”: مجمعات صناعية لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر والسيارات مصر تتعاقد مع استشارى دولى لإحكام صياغات عقود الهيدروجين الأخضر تمويل من“الاستثمار الأوروبى” لمشروع“الصناعة الخضراء المستدامة”

ووقعت على الاتفاقية اثنتا عشرة شركة أخرى، بما في ذلك“إكس” –”تويتر” سابقًا- التابعة للمليادير“إيلون ماسك”، لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف، أو تغيير مظهر، أو صوت، أو تصرفات المرشحين السياسيين أو تقدم معلومات كاذبة للناخبين.

وفي حين لا تلتزم الشركات بحظر أو إزالة التزييف العميق، تحدد الاتفاقية الأساليب التي سيستخدمونها لمحاولة اكتشاف المحتوى المضلل والذي طوره الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف العامة حول كيفية تجنب الانخداع بالمحتوى المزيف.

يأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه أكثر من 50 دولة انتخابات وطنية في عام 2024، وقد بدأت بالفعل محاولات التدخل في الانتخابات بواسطة الذكاء الاصطناعي، عقب نشر مكالمة مزيفة للرئيس الأمريكي.

المصدر: