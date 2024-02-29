مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في الإنترنت المحمول خلال يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) “الإمارات” تتصدر البلدان العربية فى سرعات الإنترنت الأرضى خلال يناير بـ249.8 ميجابايت
تقدمت مصر فى سرعة الإنترنت عبر المحمول 3 مراكز لتحل فى المركز 106 عالميًا خلال شهر يناير الماضى، مقارنة مع ترتيبها فى شهر ديسمبر 2023، بحسب مؤشر“سبيدتيست”.
وأظهرت مؤشرات“سبييدتيست Speedtest” المتخصصة فى قياس أداء الاتصال بالإنترنت لشهر يناير 2024، تصدر“سنغافورة” لمتوسط سرعات الإنترنت الأرضى 277.5 ميجابايت، وجاءت“هونج كونج” ثانيًا بـ275 ميجابايت.
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وفى المركز الثالث بحسب المؤشر الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه حلّت“آيسلندا” بمتوسط سرعات 268.7 ميجابايت، ورابعًا“شيلى” بـ 263.6 ميجابايت، وفى التصنيف الخامس جاءت“الصين” بمتوسط سرعات 259.7 ميجابايت.
تصدرت الإمارات العربية المتحدة البلدان العربية فى المؤشر وجاءت فى المركز السادس بمتوسط سرعات 249.8 ميجا بايت، ثم الولايات المتحدة بسرعات بلغت 237.4 ميجابايت، ثم فرنسا بمتوسط 230.9 ميجابايت، وتاسعًا إمارة موناكو بمتوسط سرعات 229.5 ميجابايت، وفى المركز العاشر جاءت الدنمارك بـ 228.4 ميجابايت. 75.8 مليون مشترك في إنترنت المحمول بمصر خلال نوفمبر
وعلى مستوى البلدان العربية فقد جاءت فى الكويت ثانياً بعد الإمارات ولكن فى ترتيب متأخر نوعاً ما فى التصنيف، إذ حلّت فى المركز الـ 26 بمتوسط سرعات 158.6 ميجابايت، ثم قطر فى التصنيف الـ 33 بـ137.07 ميجابايت، تلتها الأردن فى المركز 35 بـ 126.4 ميجابايت، ثم السعودية فى المركز 44 بمتوسط سرعات 107.19 ميجابايت، جاءت بعد ذلك البحرين بـ 80.2 ميجابايت فى المركز الـ 69.
فى حين جاءت مصر فى المركز الـ 82 فى المؤشر والسابعة عربيًا بمتوسط سرعات بلغت 62.9 ميجابايت، تلتها فلسطين، بمتوسط سرعات 62.8 ميجابايت.
أما بالنسبة لمتوسط سرعات الإنترنت المحمول فتصدرت الإمارات المؤشر بمتوسط سرعات 302.3 ميجابايت، ثم جاءت قطر ثانيًا بـ 285.8 ميجابايت، ثم الكويت بمتوسط سرعات 196.9 ميجابايت.
وفى المركز الرابع الصين بمتوسط 164.5 ميجابايت، ثم الدنمارك بمتوسط 153.9 ميجابايت، جاءت بعد ذلك كوريا الجنوبية بسرعات بلغ متوسطها 150.2 ميجابايت، ثم النرويج بـ 148.7 ميجابايت، وفى الترتيب الثامن حلت هولندا بمتوسط 131.2 ميجابايت.
وتاسعًا جاءت البحرين بمتوسط 128.7 ميجابايت، ثم آيسلندا بـ 126.7 ميجابايت، وفى المركز الحادى عشر جاءت المملكة العربية السعودية بمتوسط سرعات 126.1 ميجابايت.
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