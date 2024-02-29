مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في الإنترنت المحمول خلال يناير الماضي

تقدمت مصر فى سرعة الإنترنت عبر المحمول 3 مراكز لتحل فى المركز 106 عالميًا خلال شهر يناير الماضى، مقارنة مع ترتيبها فى شهر ديسمبر 2023، بحسب مؤشر“سبيدتيست”.

وأظهرت مؤشرات“سبييدتيست Speedtest” المتخصصة فى قياس أداء الاتصال بالإنترنت لشهر يناير 2024، تصدر“سنغافورة” لمتوسط سرعات الإنترنت الأرضى 277.5 ميجابايت، وجاءت“هونج كونج” ثانيًا بـ275 ميجابايت.

موضوعات“اقتصادية القناة”: مجمعات صناعية لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر والسيارات مصر تتعاقد مع استشارى دولى لإحكام صياغات عقود الهيدروجين الأخضر تمويل من“الاستثمار الأوروبى” لمشروع“الصناعة الخضراء المستدامة”

وفى المركز الثالث بحسب المؤشر الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه حلّت“آيسلندا” بمتوسط سرعات 268.7 ميجابايت، ورابعًا“شيلى” بـ 263.6 ميجابايت، وفى التصنيف الخامس جاءت“الصين” بمتوسط سرعات 259.7 ميجابايت.

تصدرت الإمارات العربية المتحدة البلدان العربية فى المؤشر وجاءت فى المركز السادس بمتوسط سرعات 249.8 ميجا بايت، ثم الولايات المتحدة بسرعات بلغت 237.4 ميجابايت، ثم فرنسا بمتوسط 230.9 ميجابايت، وتاسعًا إمارة موناكو بمتوسط سرعات 229.5 ميجابايت، وفى المركز العاشر جاءت الدنمارك بـ 228.4 ميجابايت.

وعلى مستوى البلدان العربية فقد جاءت فى الكويت ثانياً بعد الإمارات ولكن فى ترتيب متأخر نوعاً ما فى التصنيف، إذ حلّت فى المركز الـ 26 بمتوسط سرعات 158.6 ميجابايت، ثم قطر فى التصنيف الـ 33 بـ137.07 ميجابايت، تلتها الأردن فى المركز 35 بـ 126.4 ميجابايت، ثم السعودية فى المركز 44 بمتوسط سرعات 107.19 ميجابايت، جاءت بعد ذلك البحرين بـ 80.2 ميجابايت فى المركز الـ 69.

فى حين جاءت مصر فى المركز الـ 82 فى المؤشر والسابعة عربيًا بمتوسط سرعات بلغت 62.9 ميجابايت، تلتها فلسطين، بمتوسط سرعات 62.8 ميجابايت.

أما بالنسبة لمتوسط سرعات الإنترنت المحمول فتصدرت الإمارات المؤشر بمتوسط سرعات 302.3 ميجابايت، ثم جاءت قطر ثانيًا بـ 285.8 ميجابايت، ثم الكويت بمتوسط سرعات 196.9 ميجابايت.

وفى المركز الرابع الصين بمتوسط 164.5 ميجابايت، ثم الدنمارك بمتوسط 153.9 ميجابايت، جاءت بعد ذلك كوريا الجنوبية بسرعات بلغ متوسطها 150.2 ميجابايت، ثم النرويج بـ 148.7 ميجابايت، وفى الترتيب الثامن حلت هولندا بمتوسط 131.2 ميجابايت.

وتاسعًا جاءت البحرين بمتوسط 128.7 ميجابايت، ثم آيسلندا بـ 126.7 ميجابايت، وفى المركز الحادى عشر جاءت المملكة العربية السعودية بمتوسط سرعات 126.1 ميجابايت.