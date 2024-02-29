ضامن تستهدف 20 مليار جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) حصلنا على رخصة لتشغيل محافظ الهاتف وسنُفعل الخدمة لاحقًا إتاحة شحن كروت المرافق العامة بخاصية NFC دون الحاجة لحسابات بنكية نُتيح سداد أقساط 40 شركة تمويل بنهاية 2024

تستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية 2024، بينما حققت نحو 13 مليار جنيه خلال العام الماضى، من خلال خطتها التوسعية المتنوعة بين زيادة انتشارها بالسوق وإضافة خدمات جديدة.

قال سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تستهدف زيادة ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بها فى السوق 20% بما يعادل 20 ألف ماكينة تقريبًا، إذ تمتلك ما يزيد على 100 ألف نقطة بيع فى الوقت الحالى، من خلال التوسع فى الأكثر احتياجات لخدمات الدفع الرقمية بالصعيد والدلتا.

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وتتعاون الشركة حاليًا مع بنكى الأهلى ومصر.

وأضاف فى حواره لـ“البورصة”، أن الشركة تنفذ استراتيجية للتوسع فى إضافة الخدمات وتبسيطها لتعزيز قاعدة العملاء، خاصة وأن تسعى الشركة لتحقيق الريادة فى مجال المدفوعات الحكومية.

واستطرد أن الاستراتيجية مكونة من 3 محاور لخدمة مستهدفاتها التوسعية، المحور الأول هو نشر مزيد من ماكينات POS مع مُحصلي فواتير المرافق العامة، من خلال الشراكات مع شركات الغاز والكهرباء والمياه.

وأوضح أن خدمة المدفوعات الحكومية عامل مشترك مع العديد من الشركات المنافسة، ولكن تمتلك الشركة ميزة تنافسية وهى توزيع نقاط البيع الخاصة بها مع المُحصلين.

وذكر أن“ضامن” تعتبر الشركة الوحيدة المتعاونة مع الشركة القابضة للمياه وبالتدريج يتم توزيع الماكينات على شركات المياه التابعة حتى يتم تغطيتها بالكامل.

وتتعاون حاليًا مع ما يتراوح بين 80 إلى 90% من شركات الغاز، إلى جانب تعاونها مع شركات الكهرباء.

وقال إن مهنة تحصيل الفواتير من المنازل لن تختفى قريبًا، بل ستستمر لفترة أطول حتى يتم التحول الكامل للدفع الرقمى، وهو ما تعمل عليه الدولة بالتعاون مع الشركات العاملة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية.

وأشار الملاح إلى وجود نحو 20 شركة تعمل فى مجال المدفوعات الحكومية ولكن تحت مظلة شركة ضامن، ما يعزز انتشارها فى السوق بشكل مباشر وغير مباشر.

وتطرق لإتاحة خدمات الدفع الحكومية من خلال تطبيق“إنستاباى”، ويرى أنه سيساهم فى نشر ثقافة الشمول المالى ورفع من أعداد الأفراد المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، ما يخدم السوق بأكمله، خاصة مع مساعى الحكومي لنشر كارت ميزة، الذى يساعد العميل على استخدام القنوات الرقمية حتى لو لم يملتك حسابا بنكيا.

وبالنسبة للمحور الثانى من استراتيجية الشركة، فقال إنه قائم على تطوير النظام الخاص بماكينات الشركة لمنح التاجر والعميل النهائى خدمات أسرع وأسهل، ما يعزز تنافسية الشركة، أما المحور الثالث فهو الإطلاق التجارى لتطبيق الهاتف الذى يوفر خدمات الشركة مباشرة مع العميل النهائى فى مارس المقبل.

وقال الملاح، إن التطبيق الهاتفى سيتيح للعميل دفع فواتير المرافق العامة، وفى المرحلة اللاحقة من التطبيق، سيتمكن العميل من شحن الكروت الخاصة بالمرافق عن طريق خاصية NFC، حتى يتمكن العميل غير البنكى من الاستفادة من خدمات الشركة.

وأضاف أن الشركة حاصلة على رخصة لإطلاق خدمة المحافظ الهاتفية، ولكن لن تتجه لإطلاقها فى الوقت الحالى، ولكن بعد فترة من انتشار التطبيق الهاتفى لزيادة الخدمات المُقدمة للعملاء، خاصة فيما يخص تحويل الأموال.

وتستهدف شركة ضامن إضافة خدمة استقبال تحويلات المصريين من الخارج عبر تطبيق الموبايل خاص بها، بالتعاون مع شركة إيطالية تنتشر فروعها فى دول الخليج العربى.

وقال الملاح، إن المُرسل سيتمكن من تحويل الأموال من خلال تطبيق الهاتف باستخدام الرقم القومى للمُتلقى والذى سيتمكن من صرف الحوالة عن طريق ماكينات POS الخاصة بشركة ضامن.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف البنك المركزى المصرى، كما أن الشركة الإيطالية حاصلة على موافقات البنوك المركزية فى الدول المستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع ذويهم داخل مصر لتنشيطها وزيادة حصيلتها.

وأوضح أن تحويلات المصريين من الخارج التى تتسرب خارج القنوات الرسمية للدولة ترجع لوجود سعرين للعملات الأجنبية، ولكنها أزمة مؤقتة ستنتهى، وحينها ستكون القنوات الرقمية هى الخيار الأفضل للمُرسل والمتلقى.

وقال الملاح إن الشركة تعمل على تدريب عدد من الكوادر سنويًا على أعلى مستوى للوصول للجوودة المطلوبة لخدمات الشركة، ولكن عدد الكوادر الذى يقرر الاستمرار فى الشركة نحو 40%، ويتسرب عدد كبير للعمل بالنظام الحر.

وأضاف أن الشركة ترى أنها لو لم تستفد من كوادرها بشكل مباشر، فإن عملهم بالنظام الحر مُفيد للاقتصاد الوطنى ويُدر عليه عملة أجنبية تخدم كل القطاعات.

وأوضح أنه مع إطلاق التطبيق الهاتفى قريبًا، يتطلب من الشركة تعظيم إجراءات الأمن لسيبرانى، للحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاص بها، ما يتطلب اختبارات سنوية للحفاظ على المعايير المطلوبة، وتستهدف الشركة تشديد تلك المعايير.

وذكر أن الشركة لا تستهدف دخول مجال التمويل الاستهلاكى، ولا يندرج ذلك فى خطتها طويلة الأمد لأنها توفر خدمات سداد الأقساط لـ 30 شركة تمويل متناهية الصغر حتى اللحظة، ولا ترغب فى المزاحمة فى هذا القطاع.

وأضاف أنه يجرى حاليا منح الموافقات النهائية لتحصيل أقساط 10 شركات أخرى، ليصل إجمالى شركات التمويل المتعاون معهم حاليا نحو 40 شركة بنهاية العام الجارى.

وقال الملاح إن قطاع التكنولوجيا المالية ينمو بمتوسط 20% فى الدول النامية، ما يجعلها صناعة واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بالنسبة لفرع الشركة فى السودان، فإنه متوقف عن العمل فى الوقت الحالى بسبب الظروف السياسية للبلاد، ولكن الشركة ترى السوق السودانى سوقا واعدا، مجرد الاستقرار السياسى ستعود الشركة لممارسة أعمالها هناك.

وأشار إلى وجود نية للتوسع فى عدة بلاد أفريقية وإقليمية، يجرى دراستها بالتعاون مع الشركة الإيطالية BKN، ولكن اتخاذ قرار التواجد الخارج مرهون بالاستقرار السياسى لدول المنطقة فيها حتى لا تتضرر استثمارات الشركة بالخارج.

وتطرق الملاح إلى أن عدد الشركات فى مجال المدفوعات الإلكترونية ارتفع مؤخرًا، ما يستدعى تدخل الحكومة من خلال تعظيم إجراءات التنظيمية للسوق، من خلال تشديد المتطلبات الإجرائية وتشديد الإجراءات التأمينية والقدرات المالية.

وأضاف أنه يجب وجود شركات متخصصة، تستهدف خدمات مجال معين أو تخدم منطقة معينة، لا أن تلعب كل الشركات نفس الدور، على أن يتنوع ذلك بتدرج معاييرها.