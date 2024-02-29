فيكسد للاستثمار تطلق هويتها البصرية الجديدة بامتلاكها 4 شركات مبتكرة

MENAFN - Al-Borsa News) “توفيق”: نستهدف تقديم خدمات ومنتجات آمنة فى منطقة الشرق الأوسط

كشفت مجموعة“فيكسد للاستثمار” عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة فى السوق المصرى للتعريف بالهيكل التنظيمى لشركات المجموعة والمشاريع المشتركة، حيث أعلنت عن امتلاكها أربع شركات وهم:“فيكسد سوليوشنز- وفيكسد سايبرسيكيورتي- وفيكسد كلاود – وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال”.

وقال المهندس محمود توفيق مؤسس المجموعة، إن“فيكسد للاستثمار”، بدأت العمل فى السوق الإقليمى منذ عام 2007 وأتبعها تأسيس الكيان الاستثمارى الذى يتبعه: فيسكد سوليوشنز المتخصصة فى الحلول الرقمية المتكاملة، بالإضافة إلى فيكسد سايبرسيكيورتى والمتخصصة فى الأمن الرقمي، وفيكسد كلاود المتخصصة فى تقديم جميع خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال.

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وأضاف توفيق، أن“فيكسد للاستثمار ساهمت منذ عام 2020 فى تأسيس وبناء شركة فيكسد مصر ضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتتخصص فيكسد مصر فى دعم المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمى بمصر، وتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى كشركة مرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن المجموعة تطمح حاليا إلى رقمنة المؤسسات من خلال التقنيات الحديثة التى تم تطويرها وتقديمها من قبل فريقنا المبتكر، وتقديم أفضل الحلول والممارسات للعملاء والشركاء الاستراتيجيين.

وعن رؤية مجموعة” فيكسد للاستثمار fixed”، قال توفيق: ((نحن نسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات آمنة ومبتكرة وقيادة سوق الاستثمار الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشر الوعى التكنولوجى ودفع التحول الرقمي)).

وأكد أن المجموعة تستهدف تقديم خدماتها فى مجالات التحول الرقمى للقطاع الخاص بداية من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية.

ووصف توفيق ((التحول الرقمي)) بأنه لم يعد رفاهية لدى الشركات، موضحا أن الحلول والخدمات المتنوعة التى تقدمها (( فيكسد للاستثمار)) تساعد الشركات فى كافة القطاعات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر على تحسين أداء الفريق وتحقيق رضا العملاء، وخفض التكلفة عبر استخدام التقنيات الحديثة لتجنب هدر الموارد وزيادة الأرباح، وتحسين جودة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعى وذلك ما يسهم فى اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة.