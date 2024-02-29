فيكسد للاستثمار تطلق هويتها البصرية الجديدة بامتلاكها 4 شركات مبتكرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
“توفيق”: نستهدف تقديم خدمات ومنتجات آمنة فى منطقة الشرق الأوسط
كشفت مجموعة“فيكسد للاستثمار” عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة فى السوق المصرى للتعريف بالهيكل التنظيمى لشركات المجموعة والمشاريع المشتركة، حيث أعلنت عن امتلاكها أربع شركات وهم:“فيكسد سوليوشنز- وفيكسد سايبرسيكيورتي- وفيكسد كلاود – وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال”.
وقال المهندس محمود توفيق مؤسس المجموعة، إن“فيكسد للاستثمار”، بدأت العمل فى السوق الإقليمى منذ عام 2007 وأتبعها تأسيس الكيان الاستثمارى الذى يتبعه: فيسكد سوليوشنز المتخصصة فى الحلول الرقمية المتكاملة، بالإضافة إلى فيكسد سايبرسيكيورتى والمتخصصة فى الأمن الرقمي، وفيكسد كلاود المتخصصة فى تقديم جميع خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال.
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وأضاف توفيق، أن“فيكسد للاستثمار ساهمت منذ عام 2020 فى تأسيس وبناء شركة فيكسد مصر ضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتتخصص فيكسد مصر فى دعم المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمى بمصر، وتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى كشركة مرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن المجموعة تطمح حاليا إلى رقمنة المؤسسات من خلال التقنيات الحديثة التى تم تطويرها وتقديمها من قبل فريقنا المبتكر، وتقديم أفضل الحلول والممارسات للعملاء والشركاء الاستراتيجيين.
وعن رؤية مجموعة” فيكسد للاستثمار fixed”، قال توفيق: ((نحن نسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات آمنة ومبتكرة وقيادة سوق الاستثمار الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشر الوعى التكنولوجى ودفع التحول الرقمي)).
وأكد أن المجموعة تستهدف تقديم خدماتها فى مجالات التحول الرقمى للقطاع الخاص بداية من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية.
ووصف توفيق ((التحول الرقمي)) بأنه لم يعد رفاهية لدى الشركات، موضحا أن الحلول والخدمات المتنوعة التى تقدمها (( فيكسد للاستثمار)) تساعد الشركات فى كافة القطاعات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر على تحسين أداء الفريق وتحقيق رضا العملاء، وخفض التكلفة عبر استخدام التقنيات الحديثة لتجنب هدر الموارد وزيادة الأرباح، وتحسين جودة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعى وذلك ما يسهم فى اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة.
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