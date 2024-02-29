أون سايت توفر تقنية تكنولوجية جديدة لشركات المقاولات فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أون سايت العالمية عن توسعها فى السوق المصرى وأفريقيا، وذلك من خلال إطلاق تقنية تكنولوجية ذكية عبارة عن نظام“سوفت وير” مخصص للشركات الهندسية وشركات المقاولات، والذى يمكنها من تنظيم وإدارة المشروعات بكفاءة وفعالية وسهولة.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا النظام الجديد وآليات عمله خلال مؤتمر الشركة يوم 22 فبراير الجارى.

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وقال المهندس أيدى توما، الرئيس التنفيذى لشركة أون سايت العالمية، إن صناعة الإنشاءات من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وتشهد هذه الصناعة تحولاً رقمياً متسارعاً يلبى متطلبات العصر ويدعم التنمية المستدامة، وهو ما يدعم توجه شركة أون سايت للابتكار فى هذا القطاع الحيوى.

وأضاف أن شركته تخطط للتوسع فى مصر وشمال أفريقيا وذلك من خلال آلية عمل مبتكرة تتضمن التركيز على التحول الرقمى بشكل متكامل فى صناعة الإنشاءات فى مصر، بعد عملها فى العديد من الدول مثل قطر والإمارات والسعودية وأمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن الـ”سوفت وير” الجديد يمكن شركته من تقديم حلول متكاملة لكافة عملائها، حيث تتيح للمهندسين ومديرى المشاريع إمكانية تتبع تقدم المشاريع بسهولة ودقة عالية، كما يساهم فى متابعة جدول الأعمال وتحديد المهام الضرورية وتوزيع الموارد بشكل فعال ومتابعة سير العمل متوافقاً مع الجدول الزمنى، مما يساهم فى تحسين إدارة الوقت وتقليل التكاليف الناتجة عن التأخيرات.

وأوضح أن“السوفت وير” يوفر نظاما رقميا يسهل تنظيم وإدارة المشاريع بكفاءة وفعالية، حيث يتيح هذا النظام للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية دون قيود على عدد المستخدمين أو المرفقات، مما يساعد على تسريع عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وأشار المهندس محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة أون سايت إيجيبت، إلى قدرة السوفت وير على توفير ملايين من قيمة المشروع وتقليل دورة الوثائق والمستندات بنسبة تصل إلى 70%، مما يعنى توفير الوقت والجهد الذى يتم إهداره فى البحث عن المعلومات وإدارة الوثائق بشكل يدوى.

وقال إن البرنامج يعمل على تقديم تقارير تلقائية، ويتيح للمستخدمين متابعة تفاصيل المشروع بشكل دقيق دون الحاجة للتدخل البشرى، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع المواقع الهندسية وإجراء التعديلات الضرورية بسرعة فائقة، مؤكدا تواجد خدمات الدعم الفنى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح أصحاب الأعمال الثقة فى جاهزية النظام وقدرته على تلبية احتياجاتهم فى أى وقت.

وأوضح المهندس ياسر أمين، مدير المبيعات بشركة أون سايت إيجيبت، أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التعاملات اللاورقية، مما يسهم فى توفير الوقت والموارد والحفاظ على البيئة.