أون سايت توفر تقنية تكنولوجية جديدة لشركات المقاولات فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أون سايت العالمية عن توسعها فى السوق المصرى وأفريقيا، وذلك من خلال إطلاق تقنية تكنولوجية ذكية عبارة عن نظام“سوفت وير” مخصص للشركات الهندسية وشركات المقاولات، والذى يمكنها من تنظيم وإدارة المشروعات بكفاءة وفعالية وسهولة.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا النظام الجديد وآليات عمله خلال مؤتمر الشركة يوم 22 فبراير الجارى.
موضوعات متعلقة
“جيزة سيستمز” تطلق نظامًا جديدًا لدعم الشركات الناشئة “الاتصالات” تبحث مع الشركات العالمية جذب استثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات يبحث مع السويد تشجيع الاستثمارات والتعاون المشترك
وقال المهندس أيدى توما، الرئيس التنفيذى لشركة أون سايت العالمية، إن صناعة الإنشاءات من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وتشهد هذه الصناعة تحولاً رقمياً متسارعاً يلبى متطلبات العصر ويدعم التنمية المستدامة، وهو ما يدعم توجه شركة أون سايت للابتكار فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن شركته تخطط للتوسع فى مصر وشمال أفريقيا وذلك من خلال آلية عمل مبتكرة تتضمن التركيز على التحول الرقمى بشكل متكامل فى صناعة الإنشاءات فى مصر، بعد عملها فى العديد من الدول مثل قطر والإمارات والسعودية وأمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا.
وأشار إلى أن الـ”سوفت وير” الجديد يمكن شركته من تقديم حلول متكاملة لكافة عملائها، حيث تتيح للمهندسين ومديرى المشاريع إمكانية تتبع تقدم المشاريع بسهولة ودقة عالية، كما يساهم فى متابعة جدول الأعمال وتحديد المهام الضرورية وتوزيع الموارد بشكل فعال ومتابعة سير العمل متوافقاً مع الجدول الزمنى، مما يساهم فى تحسين إدارة الوقت وتقليل التكاليف الناتجة عن التأخيرات.
وأوضح أن“السوفت وير” يوفر نظاما رقميا يسهل تنظيم وإدارة المشاريع بكفاءة وفعالية، حيث يتيح هذا النظام للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية دون قيود على عدد المستخدمين أو المرفقات، مما يساعد على تسريع عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها.
وأشار المهندس محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة أون سايت إيجيبت، إلى قدرة السوفت وير على توفير ملايين من قيمة المشروع وتقليل دورة الوثائق والمستندات بنسبة تصل إلى 70%، مما يعنى توفير الوقت والجهد الذى يتم إهداره فى البحث عن المعلومات وإدارة الوثائق بشكل يدوى.
وقال إن البرنامج يعمل على تقديم تقارير تلقائية، ويتيح للمستخدمين متابعة تفاصيل المشروع بشكل دقيق دون الحاجة للتدخل البشرى، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع المواقع الهندسية وإجراء التعديلات الضرورية بسرعة فائقة، مؤكدا تواجد خدمات الدعم الفنى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح أصحاب الأعمال الثقة فى جاهزية النظام وقدرته على تلبية احتياجاتهم فى أى وقت.
وأوضح المهندس ياسر أمين، مدير المبيعات بشركة أون سايت إيجيبت، أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التعاملات اللاورقية، مما يسهم فى توفير الوقت والموارد والحفاظ على البيئة.
MENAFN29022024000202011048ID1107918381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.