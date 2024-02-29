زووم: تطوير تقنية للذكاء الاصطناعي.. و220 ألف شركة تستعين بها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المديرة التنفيذية للعمليات في زووم، أبارنا باوا، إن منصة المكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت طورت خاصية تَستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة قدرات المنصة ودعم إنتاجية المستخدم النهائي.
وأضافت أبارنا باوا، في مقابلة مع“العربية Business”، أن التطوير بمثابة تغيير كامل بأساسيات اللعبة، حيث تتصدر قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي منصتنا بأكملها.
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“وعلى سبيل المثال، خلال الاجتماعات، إذا أتيت متأخرًا بنحو 10 دقائق عن الاجتماع، أو حتى إذا كنت قد خرجت بمنتصف الاجتماع، يمكنك أن تطلب من النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أن يلحق بك بسرعة، وسيقدم لك ملخصًا لما فاتك أو ما تحتاج إلى معرفته. وإذا كان لديك زملاء يرسلون لك محادثات متعددة عبر قناة دردشة، خلال نومك واستيقظت ولديك 50 رسالة، فسوف يلخص المحادثة لك، كما قد يقترح عليك حتى كيف يجب أن تقوم بالرد”، وفقا لباوا.
وأضافت أن نحو 220 ألف مؤسسة وشركة تستخدم هذه التقنية التي توفر الوقت والجهد خلال الاجتماعات أو الدراسة، وقاموا بإنشاء أكثر من 5 ملايين ملخص للاجتماعات ونستمر في الحصول على ردود فعل تفيد بأن المنتج يستمر في التحسن.
وأوضحت أن نحو 46 من أفضل 50 جامعة في العالم تستخدم زووم بشكل نشط يوميا، سواء كان ذلك من خلال تمكين التعليم عن بعد، وتمكين الطلاب من دول أخرى للانضمام إلى مؤسساتهم. وفي الولايات المتحدة، نحو 25 من أكبر المناطق التعليمية تستخدم تطبيق زووم بنشاط أيضًا.
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