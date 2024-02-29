زووم: تطوير تقنية للذكاء الاصطناعي.. و220 ألف شركة تستعين بها

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المديرة التنفيذية للعمليات في زووم، أبارنا باوا، إن منصة المكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت طورت خاصية تَستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة قدرات المنصة ودعم إنتاجية المستخدم النهائي.

وأضافت أبارنا باوا، في مقابلة مع“العربية Business”، أن التطوير بمثابة تغيير كامل بأساسيات اللعبة، حيث تتصدر قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي منصتنا بأكملها.

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“وعلى سبيل المثال، خلال الاجتماعات، إذا أتيت متأخرًا بنحو 10 دقائق عن الاجتماع، أو حتى إذا كنت قد خرجت بمنتصف الاجتماع، يمكنك أن تطلب من النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أن يلحق بك بسرعة، وسيقدم لك ملخصًا لما فاتك أو ما تحتاج إلى معرفته. وإذا كان لديك زملاء يرسلون لك محادثات متعددة عبر قناة دردشة، خلال نومك واستيقظت ولديك 50 رسالة، فسوف يلخص المحادثة لك، كما قد يقترح عليك حتى كيف يجب أن تقوم بالرد”، وفقا لباوا.

وأضافت أن نحو 220 ألف مؤسسة وشركة تستخدم هذه التقنية التي توفر الوقت والجهد خلال الاجتماعات أو الدراسة، وقاموا بإنشاء أكثر من 5 ملايين ملخص للاجتماعات ونستمر في الحصول على ردود فعل تفيد بأن المنتج يستمر في التحسن.

وأوضحت أن نحو 46 من أفضل 50 جامعة في العالم تستخدم زووم بشكل نشط يوميا، سواء كان ذلك من خلال تمكين التعليم عن بعد، وتمكين الطلاب من دول أخرى للانضمام إلى مؤسساتهم. وفي الولايات المتحدة، نحو 25 من أكبر المناطق التعليمية تستخدم تطبيق زووم بنشاط أيضًا.