صندوق ديسربتيك: 220 مليون دولار استثمارات متوقعة بالشركات الناشئة المصرية خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، إن حجم الأموال المتوقع استثمارها فى مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية يصل 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين، وفقا لتقارير دولية.
واستعرض عكاشة، الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة فى السوق المصرية، موضحا أن الاستثمار خلال الأوقات الصعبة يعد أفضل وقت للاستثمار، خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشروعات التحول الرقمى والاتجاه نحو تعميم الشمول المالى فى كل القطاعات.
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وأضاف أن غياب المستثمرين الأجانب فى المرحلة الحالية للاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين دون مبالغة فى تقييم الشركات.
وأكد ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التى تشهد تباطوء فى بعض الأحيان من خلال الاستعداد لاستقبال الأموال الجديدة، مطالبا بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، خاصة وأن هناك أسواقا خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية.
وأرجع عكاشة تراجع سوق الاستثمارات فى شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار فى قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت.
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