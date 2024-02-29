صندوق ديسربتيك: 220 مليون دولار استثمارات متوقعة بالشركات الناشئة المصرية خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، إن حجم الأموال المتوقع استثمارها فى مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية يصل 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين، وفقا لتقارير دولية.

واستعرض عكاشة، الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة فى السوق المصرية، موضحا أن الاستثمار خلال الأوقات الصعبة يعد أفضل وقت للاستثمار، خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشروعات التحول الرقمى والاتجاه نحو تعميم الشمول المالى فى كل القطاعات.

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وأضاف أن غياب المستثمرين الأجانب فى المرحلة الحالية للاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين دون مبالغة فى تقييم الشركات.

وأكد ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التى تشهد تباطوء فى بعض الأحيان من خلال الاستعداد لاستقبال الأموال الجديدة، مطالبا بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، خاصة وأن هناك أسواقا خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية.

وأرجع عكاشة تراجع سوق الاستثمارات فى شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار فى قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت.