الاتصالات تبحث التعاون مع البنك الدولى في تطوير البنية التحتية الرقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية، التعاون المستقبلى بين الجانبان فى مجالات دعم البنية التحتية الرقمية بالمناطق الحضرية، واستكمال العمل فى مشروعات التعاون فى مجال التحول الرقمى والبنية التحتية ذات الصلة.
وخلال اللقاء، استعرض طلعت محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تشمل 3 محاور؛ موضحا أبرز ما حققته مصر فى مجال التحول الرقمى.
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وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفا أن مصر حققت قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودا من التصنيف B فى 2020 ومن التصنيف (C) فى 2018.
وأشار إلى أنه يتم التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية.
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