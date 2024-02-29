الاتصالات تبحث التعاون مع البنك الدولى في تطوير البنية التحتية الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية، التعاون المستقبلى بين الجانبان فى مجالات دعم البنية التحتية الرقمية بالمناطق الحضرية، واستكمال العمل فى مشروعات التعاون فى مجال التحول الرقمى والبنية التحتية ذات الصلة.

وخلال اللقاء، استعرض طلعت محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تشمل 3 محاور؛ موضحا أبرز ما حققته مصر فى مجال التحول الرقمى.

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وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفا أن مصر حققت قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودا من التصنيف B فى 2020 ومن التصنيف (C) فى 2018.

وأشار إلى أنه يتم التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية.