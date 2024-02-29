Thursday, 29 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين تطبيق جوزنى لإدارة نفقات الزواج الربع الثانى من 2024

2/29/2024 2:07:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد مبادرة“جوزنى” لمساعدة الشباب على الإدارة المالية لعملية الزواج بأقل التكاليف، لإطلاق البث التجريبى لتطبيقها الإلكترونى خلال أيام قليلة، على أن يتم الإطلاق الرسمى خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وقال أحمد شكرى، مؤسس“جوزنى” أن المبادرة تستهدف تحسين عملية إدارة نفقات الزواج فى مصر بما يضمن تأسيس منزل الزوجية بأفضل الموارد وأقل التكاليف المطلوبة لدعم الشباب فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم.

موضوعات متعلقة “جيزة سيستمز” تطلق نظامًا جديدًا لدعم الشركات الناشئة “الاتصالات” تبحث مع الشركات العالمية جذب استثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات يبحث مع السويد تشجيع الاستثمارات والتعاون المشترك

وأضاف أن الرؤية العامة للمبادرة تتضمن“الإدارة المالية لتكاليف تأسيس منزل الزوجية”، معتبرا أن العوائق التى تعترض قدرات الشباب وتؤدى لتحجيم خطوات سعيهم للزواج هى تنظيم أمور النفقات وترشيد مصروفات الزواج.

وأوضح شكرى، أن المبادرة تقدم منظومة متكاملة للربط بين جميع الخدمات التى يحتاجها المقبلين على الزواج منذ مرحلة الخطوبة حتى عقد القران وإتمام الزفاف وما تشمله من شراء الشقة أو إيجارها.

بالإضافة إلى المساهمة فى إيجاد أفضل عروض لشراء الشبكة والمشغولات الذهبية، وشراء الأثاث و”فرش الشقة” حيث تقدم المبادرة عروض ودراسات لذلك تبدأ من أقل من 50 ألف جنيه فضلا عن التواصل مع مختلف الأعمال المهنية المطلوبة لتجهيز الشقة مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف علاوة على عمليات الشحن والتوصيل ونقل الأثاث.

وقال إن المبادرة تركز على استغلال الوسائل الرقمية وعلى رأسها الإنترنت فى الوصول إلى الفئات المستهدفة اعتمادا على ارتفاع كثافة انتشار الإنترنت فى مصر.

MENAFN29022024000202011048ID1107918377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث