تدشين تطبيق جوزنى لإدارة نفقات الزواج الربع الثانى من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد مبادرة“جوزنى” لمساعدة الشباب على الإدارة المالية لعملية الزواج بأقل التكاليف، لإطلاق البث التجريبى لتطبيقها الإلكترونى خلال أيام قليلة، على أن يتم الإطلاق الرسمى خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وقال أحمد شكرى، مؤسس“جوزنى” أن المبادرة تستهدف تحسين عملية إدارة نفقات الزواج فى مصر بما يضمن تأسيس منزل الزوجية بأفضل الموارد وأقل التكاليف المطلوبة لدعم الشباب فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم.

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وأضاف أن الرؤية العامة للمبادرة تتضمن“الإدارة المالية لتكاليف تأسيس منزل الزوجية”، معتبرا أن العوائق التى تعترض قدرات الشباب وتؤدى لتحجيم خطوات سعيهم للزواج هى تنظيم أمور النفقات وترشيد مصروفات الزواج.

وأوضح شكرى، أن المبادرة تقدم منظومة متكاملة للربط بين جميع الخدمات التى يحتاجها المقبلين على الزواج منذ مرحلة الخطوبة حتى عقد القران وإتمام الزفاف وما تشمله من شراء الشقة أو إيجارها.

بالإضافة إلى المساهمة فى إيجاد أفضل عروض لشراء الشبكة والمشغولات الذهبية، وشراء الأثاث و”فرش الشقة” حيث تقدم المبادرة عروض ودراسات لذلك تبدأ من أقل من 50 ألف جنيه فضلا عن التواصل مع مختلف الأعمال المهنية المطلوبة لتجهيز الشقة مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف علاوة على عمليات الشحن والتوصيل ونقل الأثاث.

وقال إن المبادرة تركز على استغلال الوسائل الرقمية وعلى رأسها الإنترنت فى الوصول إلى الفئات المستهدفة اعتمادا على ارتفاع كثافة انتشار الإنترنت فى مصر.