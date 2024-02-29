تدشين تطبيق جوزنى لإدارة نفقات الزواج الربع الثانى من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد مبادرة“جوزنى” لمساعدة الشباب على الإدارة المالية لعملية الزواج بأقل التكاليف، لإطلاق البث التجريبى لتطبيقها الإلكترونى خلال أيام قليلة، على أن يتم الإطلاق الرسمى خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وقال أحمد شكرى، مؤسس“جوزنى” أن المبادرة تستهدف تحسين عملية إدارة نفقات الزواج فى مصر بما يضمن تأسيس منزل الزوجية بأفضل الموارد وأقل التكاليف المطلوبة لدعم الشباب فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم.
موضوعات متعلقة
“جيزة سيستمز” تطلق نظامًا جديدًا لدعم الشركات الناشئة “الاتصالات” تبحث مع الشركات العالمية جذب استثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات يبحث مع السويد تشجيع الاستثمارات والتعاون المشترك
وأضاف أن الرؤية العامة للمبادرة تتضمن“الإدارة المالية لتكاليف تأسيس منزل الزوجية”، معتبرا أن العوائق التى تعترض قدرات الشباب وتؤدى لتحجيم خطوات سعيهم للزواج هى تنظيم أمور النفقات وترشيد مصروفات الزواج.
وأوضح شكرى، أن المبادرة تقدم منظومة متكاملة للربط بين جميع الخدمات التى يحتاجها المقبلين على الزواج منذ مرحلة الخطوبة حتى عقد القران وإتمام الزفاف وما تشمله من شراء الشقة أو إيجارها.
بالإضافة إلى المساهمة فى إيجاد أفضل عروض لشراء الشبكة والمشغولات الذهبية، وشراء الأثاث و”فرش الشقة” حيث تقدم المبادرة عروض ودراسات لذلك تبدأ من أقل من 50 ألف جنيه فضلا عن التواصل مع مختلف الأعمال المهنية المطلوبة لتجهيز الشقة مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف علاوة على عمليات الشحن والتوصيل ونقل الأثاث.
وقال إن المبادرة تركز على استغلال الوسائل الرقمية وعلى رأسها الإنترنت فى الوصول إلى الفئات المستهدفة اعتمادا على ارتفاع كثافة انتشار الإنترنت فى مصر.
MENAFN29022024000202011048ID1107918377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.