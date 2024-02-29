شركة IBM تتيح حلول الذكاء الاصطناعى لبنك أبوظبى الأول مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة IBM عن تعاون جديد مع بنك أبوظبى الأول مصر، لدعم التحول الرقمى للبنك باستخدام حلول IBM للذكاء الاصطناعى.
وقالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر:“الشركة أصبحت جزءًا من التزام بنك أبوظبى الأول مصر بإتاحة تجارب استثنائية للعملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم، فمع التغير المستمر فى احتياجات العملاء، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى إعادة تشكيل خطط أعمالها وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعى لبناء عمليات تشغيلية مرنة وموثوقة”.
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وقال شعراوى محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا فى بنك أبوظبى الأول مصر:“نلتزم بتقديم خدمات متميزة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، خاصة من خلال شراكاتنا المحورية؛ حيث تمكننا التكنولوجيا المتقدمة من IBM وخبرتها العميقة فى هذا المجال من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعى والابتكار الرقمى والاستفادة منها”.
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