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شركة IBM تتيح حلول الذكاء الاصطناعى لبنك أبوظبى الأول مصر

2/29/2024 2:07:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة IBM عن تعاون جديد مع بنك أبوظبى الأول مصر، لدعم التحول الرقمى للبنك باستخدام حلول IBM للذكاء الاصطناعى.

وقالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر:“الشركة أصبحت جزءًا من التزام بنك أبوظبى الأول مصر بإتاحة تجارب استثنائية للعملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم، فمع التغير المستمر فى احتياجات العملاء، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى إعادة تشكيل خطط أعمالها وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعى لبناء عمليات تشغيلية مرنة وموثوقة”.

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وقال شعراوى محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا فى بنك أبوظبى الأول مصر:“نلتزم بتقديم خدمات متميزة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، خاصة من خلال شراكاتنا المحورية؛ حيث تمكننا التكنولوجيا المتقدمة من IBM وخبرتها العميقة فى هذا المجال من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعى والابتكار الرقمى والاستفادة منها”.

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