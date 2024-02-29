وزير الاتصالات يشارك فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غادر القاهرة، اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى مدينة برشلونة للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024.
ويعد المعرض الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.
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ومن المقرر أن يعقد وزير الاتصالات، على هامش مشاركته فى المؤتمر، عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين ومسئولى منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما سيلتقى مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.
وتركز فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.
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