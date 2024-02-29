وزير الاتصالات يشارك فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة

MENAFN - Al-Borsa News) غادر القاهرة، اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى مدينة برشلونة للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024.

ويعد المعرض الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

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ومن المقرر أن يعقد وزير الاتصالات، على هامش مشاركته فى المؤتمر، عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين ومسئولى منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيلتقى مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.

وتركز فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.