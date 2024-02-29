الاتصالات تبحث مع الشركات العالمية جذب استثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ركزت على دفع سبل التعاون وفتح آفاق جديدة من التعاون وجذب استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.

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وعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع شامل جوسوب الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم Vodacom Group.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذى لشركة“زد تى إي” ZTE ؛ تناول الاجتماع بحث فرص التعاون فى مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمى، والاستفادة من خبرات الشركة فى مجال البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس، وتوفير حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الاتصالات والإنترنت فى المناطق الريفية والنائية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة شركة“زد تى إي” ZTE فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة.

وحضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أوليفر توزيك رئيس شركة سيسكو Cisco لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع فى حجم أعمال مركز الشركة فى مصر؛ وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وريم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وباستورا فاليرو نائب الرئيس الأول بشركة سيسكو للأسواق الدولية والشؤون الحكومية.

وفي إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، وتعميق التصنيع المحلى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشارلى قواس رئيس مجموعة حلول أشباه الموصلات بشركة“برودكوم” Broadcom؛ تم خلاله استعراض استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات وبحث فرص التعاون والاستثمار بهذا المجال فى مصر وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”.

وفي ذات السياق بحث الدكتور عمرو طلعت مع كارستن جويكى رئيس شركة“زيكسل” Zyxel للاتصالات فرص التعاون فى تصنيع أجهزة الاتصالات بمصر؛ وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وكريس تشو رئيس قسم الأعمال بالشركة، وغسان الحسينى رئيس قسم المبيعات ومقدمى الخدمات بالشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارينا والتر نائب الأمين العام ومدير المكتب الإقليمى العربى فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) مع عدد من الشركاء الدوليين لدعم جهود التحول الرقمى على المستوى العالمى.

حضر اللقاء روبرت أوب المدير الرقمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للتحديات التى تواجه المجتمع فى عدة مجالات. حيث تم مناقشة فرص التعاون لتعزيز قدرات المركز فى تنفيذ مشروعات لتطوير حلول مبتكرة تخدم أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتماشى مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال وتعزيز الشراكات الدولية.

كذلك تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وبحث فرص التعاون لتعزيز جهود الدولة فى هذا المجال والمشاركة في دعم هذا المجال على المستوى الإقليمى والعالمى.

حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024 الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم؛ حيث تضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، ونائب وزير التجارة الخارجية بالسويد، وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.

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