الجدول الزمني لتسليم أراض بيت الوطن والأكثر تميزاً في القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 25 فبراير وحتى 28 أغسطس القادم، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزاً بمنطقة شمال الرحاب، والحي الثاني، والحي الثالث، والحي الرابع بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم التوجه إلى الإدارة العقارية بالجهاز لمراجعة سداد المستحقات، ومراجعة موقف قطعة الأرض قبل الاستلام، ويكون الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

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وأضاف الغيطي، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج بالمنطقة A، من 1 : 15، يوم الأحد 25/2/2024.

والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 26/2/2024.

والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 27/2/2024.

والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 28/2/2024.

والقطع من 61 : 75، يوم الخميس 29/2/2024.

والقطع من 76 : 90، يوم الأحد 3/3/2024.

والقطع من 91 : 105، يوم الإثنين 4/3/2024.

والقطع من 106 : 120، يوم الثلاثاء 5/3/2024.

والقطع من 121 : 135، يوم الأربعاء 6/3/2024.

والقطع من 136 : 150، يوم الخميس 7/3/2024.

والقطع من 151 : 155، يوم الأحد 10/3/2024.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة K، من 1 : 10، يوم الإثنين 11/3/2024.

والقطع من 11 : 31، يوم الثلاثاء 12/3/2024.

والقطع من 85 : 100، يوم الأربعاء 13/3/2024.

والقطع من 101 : 110، يوم الخميس 14/3/2024.

والقطع من 111 : 118، يوم الأحد 17/3/2024.

والقطع من 169 : 178، يوم الإثنين 18/3/2024.

وتسليم القطع بالمنطقة M، من 1 : 10، يوم الثلاثاء 19/3/2024.

والقطع من 11 : 20، يوم الأربعاء 20/3/2024.

والقطع من 21 : 29، يوم الخميس 21/3/2024.

والقطع بالمنطقة I، من 1 : 10، يوم الأحد 24/3/2024.

والقطع من 19 : 26، يوم الإثنين 25/3/2024.

والقطع من 50 : 75، يوم الثلاثاء 26/3/2024.

والقطع من 105 : 113، يوم الأربعاء 27/3/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمنطقة J، من 20 : 29، يوم الخميس 28/3/2024.

والقطع من 30 : 37، يوم الأحد 31/3/2024.

والقطع من 47 : 56، يوم الإثنين 1/4/2024.

والقطع من 57 : 65، يوم الثلاثاء 2/4/2024.

والقطع من 68 : 80، يوم الأربعاء 3/4/2024.

والقطع من 81 : 90، يوم الخميس 4/4/2024.

والقطع من 91 : 100، يوم الأحد 14/4/2024.

والقطع من 101 : 110، يوم الإثنين 15/4/2024.

والقطع من 111 : 120، يوم الثلاثاء 16/4/2024.

والقطع من 121 : 130، يوم الأربعاء 17/4/2024.

والقطع من 131 : 140، يوم الخميس 18/4/2024.

والقطع من 141 : 150، يوم الأحد 21/4/2024.

والقطع من 165 : 174، يوم الإثنين 22/4/2024.

وفت إلى أنه تم تخصيص يومي 23 و 24/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام بمنطقة شمال الرحاب.

وأشار الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الحي الرابع بيت الوطن العاملين بالخارج، المنطقة F، من 1 : 10، يوم الأحد 28/4/2024.

والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 29/4/2024.

والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 30/4/2024.

والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 1/5/2024.

والقطع من 41 : 50، يوم الثلاثاء 7/5/2024.

والقطع من 51 : 60، يوم الأربعاء 8/5/2024.

والقطع من 61 : 70، يوم الخميس 9/5/2024.

والقطع من 71 : 80، يوم الأحد 12/5/2024.

والقطع من 81 : 90، يوم الإثنين 13/5/2024.

والقطع من 91 : 100، يوم الثلاثاء 14/5/2024.

والقطع من 101 : 110، يوم الأربعاء 15/5/2024.

والقطع من 111 : 120، يوم الخميس 16/5/2024.

والقطع من 121 : 130، يوم الأحد 19/5/2024.

والقطع من 131 : 140، يوم الإثنين 20/5/2024.

والقطع من 141 : 150، يوم الثلاثاء 21/5/2024.

والقطع من 151 : 160، يوم الأربعاء 22/5/2024.

والقطع من 161 : 170، يوم الخميس 23/5/2024.

والقطع من 171 : 180، يوم الأحد 26/5/2024.

والقطع من 181 : 190، يوم الإثنين 27/5/2024.

والقطع من 191 : 200، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

والقطع من 201 : 210، يوم الأربعاء 29/5/2024.

والقطع من 211 : 220، يوم الخميس 30/5/2024.

والقطع من 221 : 230، يوم الأحد 2/6/2024.

والقطع من 231 : 240، يوم الإثنين 3/6/2024.

والقطع من 241 : 248، يوم الثلاثاء 4/6/2024.

والقطع بالمنطقة D، من 1 : 9، يوم الأربعاء 5/6/2024.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثاني، بالمنطقة H، من 1 : 10، يوم الخميس 6/6/2024.

والقطع من 11 : 20، يوم الأحد 7/6/2024.

والقطع من 20 : 30، يوم الإثنين 8/6/2024.

والقطع من 31 : 40، يوم الثلاثاء 9/6/2024.

والقطع من 41 : 50، يوم الأربعاء 10/6/2024.

والقطع من 51 : 60، يوم الخميس 11/6/2024.

والقطع من 61 : 70، يوم الأحد 23/6/2024.

والقطع من 71 : 80، يوم الإثنين 24/6/2024.

والقطع من 81 : 90، يوم الثلاثاء 25/6/2024.

والقطع من 91 : 100، يوم الأربعاء 26/6/2024.

والقطع من 101 : 110، يوم الخميس 27/6/2024.

والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 1/7/2024.

والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 2/7/2024.

والقطع من 131 : 140، يوم الأربعاء 3/7/2024.

والقطع من 141 : 150، يوم الأحد 7/7/2024.

والقطع من 151 : 160، يوم الإثنين 8/7/2024.

والقطع من 161 : 170، يوم الثلاثاء 9/7/2024.

والقطع من 171 : 180، يوم الأربعاء 10/7/2024.

والقطع من 181 : 190، يوم الأحد 14/7/2024.

والقطع من 191 : 200، يوم الإثنين 15/7/2024.

والقطع من 201 : 210، يوم الثلاثاء 16/7/2024.

والقطع من 211 : 220، يوم الأربعاء 17/7/2024.

والقطع من 221 : 230، يوم الخميس 18/7/2024.

والقطع من 231 : 240، يوم الأحد 28/7/2024.

والقطع من 241 : 250، يوم الإثنين 29/7/2024.

والقطع بالمنطقة K، أرقام (1 – 20 – 21 – 31 – 42 – 52 – 59 – 62)، يوم الثلاثاء 30/7/2024.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثالث بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، المنطقة B، من 1 : 10، يوم الأربعاء 31/7/2024.

والقطع من 11 : 20، يوم الخميس 1/8/2024.

والقطع من 21 : 30، يوم الأحد 4/8/2024.

والقطع من 31 : 40، يوم الإثنين 5/8/2024.

والقطع من 41 : 50، يوم الثلاثاء 6/8/2024.

والقطع من 51 : 60، يوم الأربعاء 7/8/2024.

والقطع من 61 : 70، يوم الخميس 8/8/2024.

والقطع من 71 : 80، يوم الأحد 11/8/2024.

والقطع من 81 : 87، يوم الإثنين 12/8/2024.

وتسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، المنطقة C المرحلة الخامسة، أرقام (43 – 46 – 47 – 50 – 52 – 53 – 54 – 60 – 61 – 62 )، يوم الثلاثاء 13/8/2024.

والقطع أرقام (63 – 74 – 75 – 76 – 77 – 88 – 97 – 98 – 99 – 101 )، يوم الأربعاء 14/8/2024.

والقطع أرقام (102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 112 – 113 – 144)، يوم الخميس 15/8/2024.

والقطع أرقام (146 – 147 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 164 – 166 – 167)، يوم الأحد 18/8/2024.

وتخصيص الأيام من 19/8/2024 : 24/8/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالأحياء الثاني والثالث والرابع بيت الوطن أراضي العاملين بالخارج، والأكثر تميزاً.