الجريك كامبس يتوسع فى مول العرب بإضافة 3 آلاف متر مربع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“مراكز” للتطوير العقارى عن توسعات بفرع“الجريك كامبس ويست” داخل مول العرب، والذى أقيم منذ عام 2020 ليوفر مساحة عمل مشتركة للشركات المتوسطة والناشئة.
وتأسس“الجريك كامبس ويست” فى إطار الشراكة بين شركة مراكز وشركة سوارى فنتشرز، ويمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، ليشمل ثلاث مناطق تساعد الشركات على تعزيز الابتكار والتعاون بين أفرداها، وتشمل أعمال التوسع إضافة 3 آلاف متر مربع، حيث من المقرر أن تُفتَتح المساحة الإضافية فى شهر مايو 2024.
موضوعات متعلقة
“الرقابة المالية” تمنح تمويلات بقيمة 893.5 مليار جنيه خلال 2023 “مصر الجديدة” تتلقى عرضًا من“ماونتن فيو” لإقامة مشروع على مساحة 517 فدانًا وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
وقال داشا بدراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة مراكز:“نحرص فى شركة مراكز على تطوير مشروعات تتجاوز توقعات عملائنا، حيث تساهم مشروعاتنا فى بناء مجتمعات حيوية تعزز الروابط التى تجمع أفراد المجتمع بكل العناصر المحيطة”.
وقال أحمد الألفى، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للجريك كامبس:“جاء قرار التوسع فى جريك كامبس ويست فى مول العرب فى إطار التزامنا بتوفير أفضل التجارب لأفراد مجتمعنا وعملائنا من الشركات وموظفيهم لتحفيزهم نحو المزيد من الإنتاجية”.
MENAFN29022024000202011048ID1107918370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.