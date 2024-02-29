الجريك كامبس يتوسع فى مول العرب بإضافة 3 آلاف متر مربع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“مراكز” للتطوير العقارى عن توسعات بفرع“الجريك كامبس ويست” داخل مول العرب، والذى أقيم منذ عام 2020 ليوفر مساحة عمل مشتركة للشركات المتوسطة والناشئة.

وتأسس“الجريك كامبس ويست” فى إطار الشراكة بين شركة مراكز وشركة سوارى فنتشرز، ويمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، ليشمل ثلاث مناطق تساعد الشركات على تعزيز الابتكار والتعاون بين أفرداها، وتشمل أعمال التوسع إضافة 3 آلاف متر مربع، حيث من المقرر أن تُفتَتح المساحة الإضافية فى شهر مايو 2024.

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وقال داشا بدراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة مراكز:“نحرص فى شركة مراكز على تطوير مشروعات تتجاوز توقعات عملائنا، حيث تساهم مشروعاتنا فى بناء مجتمعات حيوية تعزز الروابط التى تجمع أفراد المجتمع بكل العناصر المحيطة”.

وقال أحمد الألفى، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للجريك كامبس:“جاء قرار التوسع فى جريك كامبس ويست فى مول العرب فى إطار التزامنا بتوفير أفضل التجارب لأفراد مجتمعنا وعملائنا من الشركات وموظفيهم لتحفيزهم نحو المزيد من الإنتاجية”.