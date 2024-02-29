افتتاح علامات تجارية جديدة فى مدينتى ستريب وإيست هب مدينتى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشهد“مدينتى ستريب”، أحدث المشروعات التجارية فى“مدينتى”، خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من العلامات التجارية لمختلف الأنشطة، منها Samir & Aly للأدوات المكتبية، وSüss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck، وكافيه 1980، ومطعم Meat Moot Egypt، وأيضاً سعودى ماركت.
وقام عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، بجولة فى مدينتى ستريب، أحدث المشروعات التجارية فى مدينتى، تفقد خلالها عدداً من الوحدات التجارية الجارى تطويرها بالمشروع، فضلا عن افتتاح أحدث فروع“أسواق عبد العزيز” و”إيليت” فى مول“إيست هب”، أحدث المشروعات التجارية والإدارية المتكاملة فى مدينتى.
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ويعد“أسواق شارع عبد العزيز”، من أشهر وأكبر الشركات الرائدة فى تجارة التجزئة والمتخصصة فى مجال الأجهزة الكهربائية فى مصر ولها العديد من الفروع فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما يعد“إيليت” من أشهر المتاجر المتخصصة فى مجال بيع المستلزمات المنزلية. عمر هشام طلعت: العلامات التجارية فى مولات“مدينتى” و”الرحاب” تحقق أعلى مبيعات
وأكد عمر هشام طلعت أن المجموعة تحرص على أن تضم المراكز التجارية بمدينتى فروعاً لأشهر وأكبر العلامات التجارية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات سكان المدينة ومختلف مناطق شرق القاهرة، واعتبر أن مشروعى“مدينتى ستريب” و”إيست هب” استكمالا للنجاحات الكبيرة التى حققتها المجموعة فى تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق فى مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتى، وجيت واى وأفينيو مول بالرحاب.
“مدينتى ستريب” أحدث المشروعات التجارية فى مدينتى، ويضم 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه مختلف الخدمات، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلى وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.
مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة فى مدينتى، ويقع فى موقع متميز جنوب مدينتى بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، ويضم نحو 200 مكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات.
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