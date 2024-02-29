افتتاح علامات تجارية جديدة فى مدينتى ستريب وإيست هب مدينتى

MENAFN - Al-Borsa News) يشهد“مدينتى ستريب”، أحدث المشروعات التجارية فى“مدينتى”، خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من العلامات التجارية لمختلف الأنشطة، منها Samir & Aly للأدوات المكتبية، وSüss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck، وكافيه 1980، ومطعم Meat Moot Egypt، وأيضاً سعودى ماركت.

وقام عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، بجولة فى مدينتى ستريب، أحدث المشروعات التجارية فى مدينتى، تفقد خلالها عدداً من الوحدات التجارية الجارى تطويرها بالمشروع، فضلا عن افتتاح أحدث فروع“أسواق عبد العزيز” و”إيليت” فى مول“إيست هب”، أحدث المشروعات التجارية والإدارية المتكاملة فى مدينتى.

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ويعد“أسواق شارع عبد العزيز”، من أشهر وأكبر الشركات الرائدة فى تجارة التجزئة والمتخصصة فى مجال الأجهزة الكهربائية فى مصر ولها العديد من الفروع فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما يعد“إيليت” من أشهر المتاجر المتخصصة فى مجال بيع المستلزمات المنزلية.

وأكد عمر هشام طلعت أن المجموعة تحرص على أن تضم المراكز التجارية بمدينتى فروعاً لأشهر وأكبر العلامات التجارية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات سكان المدينة ومختلف مناطق شرق القاهرة، واعتبر أن مشروعى“مدينتى ستريب” و”إيست هب” استكمالا للنجاحات الكبيرة التى حققتها المجموعة فى تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق فى مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتى، وجيت واى وأفينيو مول بالرحاب.

“مدينتى ستريب” أحدث المشروعات التجارية فى مدينتى، ويضم 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه مختلف الخدمات، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلى وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة فى مدينتى، ويقع فى موقع متميز جنوب مدينتى بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، ويضم نحو 200 مكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات.