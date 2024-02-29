تحالف عقارى بين كولدويل بانكر ونيو أفنيو وذى بورد كونسالتينج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركات“كولدويل بانكر مصر” و”نيو أفنيو للتسويق العقارى” و”ذى بورد كونسالتينج”، تأسيس تحالف باسم“Minds plus” لتقديم حلول مبتكرة لدعم القطاع العقارى وتقديم قيمة مضافة.
وقال كريم زين، الرئيس التنفيذى لشركة كولدويل بانكر مصر، إن التحالف يهدف إلى تقديم حلول متنوعة لدعم وتطوير القطاع العقارى حيث سيقدم الدراسات والخبرات التى تضمن للمطور تنفيذ مشروعات عقارية تتلائم مع احتياجات العملاء وتقدم قيمة مضافة للسوق العقارى، وتقديم خطط تسويقية مبتكرة تسهم فى تحقيق الخطط البيعية المستهدفة فى وقت قياسى.
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وقال أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة نيو أفنيو للتسويق العقارى، إنه سيتم التركيز على تقديم تدريب للمسوقين والاستفادة من أكاديمية كولدويل بانكر.
وقال أحمد زكى، الشريك المؤسس لشركة“ذى بورد كونسالتينج”، إن التحالف سيقدم حلول تمويلية، ومن ضمن الشركات التى انضمت لهذا التحالف إحدى شركات مؤسسة بلتون وستكون مسؤولة عن الجانب التمويلى.
وأضاف أن هناك شركة أخرى انضمت لهذا التحالف وهى شركة بوسيتيف ماجنتس وستكون مسؤولة عن تقديم حلول تنمية وتطوير المشروعات.
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