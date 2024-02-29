تحالف عقارى بين كولدويل بانكر ونيو أفنيو وذى بورد كونسالتينج

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركات“كولدويل بانكر مصر” و”نيو أفنيو للتسويق العقارى” و”ذى بورد كونسالتينج”، تأسيس تحالف باسم“Minds plus” لتقديم حلول مبتكرة لدعم القطاع العقارى وتقديم قيمة مضافة.

وقال كريم زين، الرئيس التنفيذى لشركة كولدويل بانكر مصر، إن التحالف يهدف إلى تقديم حلول متنوعة لدعم وتطوير القطاع العقارى حيث سيقدم الدراسات والخبرات التى تضمن للمطور تنفيذ مشروعات عقارية تتلائم مع احتياجات العملاء وتقدم قيمة مضافة للسوق العقارى، وتقديم خطط تسويقية مبتكرة تسهم فى تحقيق الخطط البيعية المستهدفة فى وقت قياسى.

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وقال أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة نيو أفنيو للتسويق العقارى، إنه سيتم التركيز على تقديم تدريب للمسوقين والاستفادة من أكاديمية كولدويل بانكر.

وقال أحمد زكى، الشريك المؤسس لشركة“ذى بورد كونسالتينج”، إن التحالف سيقدم حلول تمويلية، ومن ضمن الشركات التى انضمت لهذا التحالف إحدى شركات مؤسسة بلتون وستكون مسؤولة عن الجانب التمويلى.

وأضاف أن هناك شركة أخرى انضمت لهذا التحالف وهى شركة بوسيتيف ماجنتس وستكون مسؤولة عن تقديم حلول تنمية وتطوير المشروعات.