ماستر جروب تطرح مشروع City Oval باستثمارات 4 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة ماستر جروب للتطوير العقارى مشروع“City Oval” فى العاصمة الإدارية باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وقال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن المشروع يقع فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية على مساحة 30 فدانا باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه.
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وأضاف لاشين، أن الشركة تنفذ مشروع“THE CITY” بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية بمساحة 54 فدان، وتم تنفيذ 80% من إنشاءات المرحلة الأولى بالمشروع، بالإضافة إلى العمل فى المرحلة الثانية والثالثة ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل نحو 65%.
وقال مصطفى لاشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن هناك خطة توسعية للشركة تم وضعها مؤخرا من أجل تنفيذ مشروعات متنوعة ومختلفة فى عدد من المناطق الحيوية، منها منطقة الساحل الشمالى وغرب القاهرة.
وقال على جابر العضو المنتدب للقطاع التجارى بالشركة، إن الشركة تقدم لعملائها بمناسبة إطلاق المشروع أسعارا تنافسية وعروض خاصة، حيث يتراوح سعر المتر من 24 إلى 33 ألف جنيه، مع تسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات وخصم خاص على الشراء بنظام الكاش يصل إلى 33%.
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