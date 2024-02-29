ماستر جروب تطرح مشروع City Oval باستثمارات 4 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة ماستر جروب للتطوير العقارى مشروع“City Oval” فى العاصمة الإدارية باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وقال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن المشروع يقع فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية على مساحة 30 فدانا باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه.

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وأضاف لاشين، أن الشركة تنفذ مشروع“THE CITY” بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية بمساحة 54 فدان، وتم تنفيذ 80% من إنشاءات المرحلة الأولى بالمشروع، بالإضافة إلى العمل فى المرحلة الثانية والثالثة ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل نحو 65%.

وقال مصطفى لاشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن هناك خطة توسعية للشركة تم وضعها مؤخرا من أجل تنفيذ مشروعات متنوعة ومختلفة فى عدد من المناطق الحيوية، منها منطقة الساحل الشمالى وغرب القاهرة.

وقال على جابر العضو المنتدب للقطاع التجارى بالشركة، إن الشركة تقدم لعملائها بمناسبة إطلاق المشروع أسعارا تنافسية وعروض خاصة، حيث يتراوح سعر المتر من 24 إلى 33 ألف جنيه، مع تسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات وخصم خاص على الشراء بنظام الكاش يصل إلى 33%.