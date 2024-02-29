كرايتيريا ديزاين جروب يفوز بالمركز الثانى بمسابقة تصميم الإسكان الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فاز مكتب كرايتيريا ديزاين جروب برئاسة المهندس هشام هلال استشارى الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، بالمركز الثانى بمسابقة تصميم“الإسكان الأخضر”، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقامت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بتسليم جوائز المسابقة لـ عبدالله هلال والمهندس محمد زناتى والمهندس محمود خالد، نيابة عن المهندس هشام هلال.
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وكشف المهندس هشام هلال، عن نجاح الشركة فى عرض فكرة تصميمية لنموذج الإسكان الأخضر تتميز بالحداثة ووجود قلب أخضر يتمتع به جميع السكان فى جميع الوحدات دون أن يعترضه أى شارع أو سيارة، وهذا الفصل التام بين حركة المشاه والمناطق الخضراء وحركة السيارات رفع الإحساس بالأمان والتمتع بالفراغات المفتوحة.
وأشار إلى أن كل هذا مع تحقيق أعلى كثافة بدون التضحية بالنسبة البنائية مما وفر عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم المراعاة فى خطوط التصميم“التوجيه” و”الاندماج” مع الطبيعة واستغلال الموارد الطبيعية لتحقيق تهوية طبيعية داخل الفراغات وإضاءة طبيعية خلال النهار.
وأوضح أن الفراغات الخضراء المفتوحة فى المشروع تعتمد على المياه التى سيتم إعادة استخدامها من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفير فى الطاقة لأكثر من 20% من الوحدات، بالإضافة إلى توفير ألواح شمسية لاستغلال الطاقة والوصول إلى أقل أثر للمبانى على البيئة.
وفى النهاية وصلت شركة كرايتيريا ديزاين جروب إلى تصميم منخفض التكاليف الإنشائية تزامناً مع توفير الكثير من المكاسب والمنافع والمزايا لساكنى هذا الفراغ ويقدم رؤية مختلفة وجديدة ستكون انطلاقة قوية وبداية فى الإسكان منخفض التكاليف.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن مسابقة تصميم“الإسكان الأخضر” شهدت اهتماماً كبيراً من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، حيث سجل 26 مشاركًا عبر الموقع الإلكترونى للمسابقة، وسحب 22 منهم كراسة الشروط من مقر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وتنوع المشاركون فى المسابقة، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، وتم تسليم 14 مشروعا بصورة متكاملة فى الموعد المقرر.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وتحسين استدامة المبانى، على أن يتم استخدام التصميم الفائز فى بناء باقى وحدات مبادرة“العمارة الخضراء”، التى يجرى بناء 25 ألف وحدة منها فى المرحلة الأولى ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.
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