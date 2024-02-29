كرايتيريا ديزاين جروب يفوز بالمركز الثانى بمسابقة تصميم الإسكان الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) فاز مكتب كرايتيريا ديزاين جروب برئاسة المهندس هشام هلال استشارى الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، بالمركز الثانى بمسابقة تصميم“الإسكان الأخضر”، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وقامت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بتسليم جوائز المسابقة لـ عبدالله هلال والمهندس محمد زناتى والمهندس محمود خالد، نيابة عن المهندس هشام هلال.

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وكشف المهندس هشام هلال، عن نجاح الشركة فى عرض فكرة تصميمية لنموذج الإسكان الأخضر تتميز بالحداثة ووجود قلب أخضر يتمتع به جميع السكان فى جميع الوحدات دون أن يعترضه أى شارع أو سيارة، وهذا الفصل التام بين حركة المشاه والمناطق الخضراء وحركة السيارات رفع الإحساس بالأمان والتمتع بالفراغات المفتوحة.

وأشار إلى أن كل هذا مع تحقيق أعلى كثافة بدون التضحية بالنسبة البنائية مما وفر عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم المراعاة فى خطوط التصميم“التوجيه” و”الاندماج” مع الطبيعة واستغلال الموارد الطبيعية لتحقيق تهوية طبيعية داخل الفراغات وإضاءة طبيعية خلال النهار.

وأوضح أن الفراغات الخضراء المفتوحة فى المشروع تعتمد على المياه التى سيتم إعادة استخدامها من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفير فى الطاقة لأكثر من 20% من الوحدات، بالإضافة إلى توفير ألواح شمسية لاستغلال الطاقة والوصول إلى أقل أثر للمبانى على البيئة.

وفى النهاية وصلت شركة كرايتيريا ديزاين جروب إلى تصميم منخفض التكاليف الإنشائية تزامناً مع توفير الكثير من المكاسب والمنافع والمزايا لساكنى هذا الفراغ ويقدم رؤية مختلفة وجديدة ستكون انطلاقة قوية وبداية فى الإسكان منخفض التكاليف.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن مسابقة تصميم“الإسكان الأخضر” شهدت اهتماماً كبيراً من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، حيث سجل 26 مشاركًا عبر الموقع الإلكترونى للمسابقة، وسحب 22 منهم كراسة الشروط من مقر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وتنوع المشاركون فى المسابقة، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، وتم تسليم 14 مشروعا بصورة متكاملة فى الموعد المقرر.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وتحسين استدامة المبانى، على أن يتم استخدام التصميم الفائز فى بناء باقى وحدات مبادرة“العمارة الخضراء”، التى يجرى بناء 25 ألف وحدة منها فى المرحلة الأولى ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.