تريسكون تستثمر 3 مليارات جنيه بمشروع قطامية بيزنس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنفذ شركة تريسكون للتطوير العقارى، مشروع Katameya Business Complex فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وكشفت شركة تريسكون عن طرح فكرة جديدة فى السوق العقارى توفر فرصا استثمارية لراغبى الاستثمار فى العقار بمبالغ متوسطة، بمشروعها Katameya Business Complex.
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وقال وليد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع Katameya Business Complex، يتم تنفيذه على مساحة 10 آلاف متر مربع، فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن المشروع قائم بالفعل، وهو عبارة عن 2 جراج ودور أرضى و3 أدوار متكررة، حيث تشغل الوحدات التجارية نحو 40% من مساحة المشروع، و60% من المساحة مخصصة للوحدات الإدارية.
وقال هانى جودة مدير القطاع التجارى بالشركة، إن فكرة المشروع تضمن للعميل امتلاك وحدة عقارية بالمشروع بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه بنظام الحصة العقارية، والحصول على عائد فورى حقيقى يبدأ من 25% ويصل إلى 300% وممتد حتى 10 سنوات.
وأوضح أن نظام الحصة العقارية يتم تطبيقه بالأسواق الخارجية منذ فترة زمنية كبيرة وأثبت نجاحه، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام فى مصر يتطلب تطبيق عددًا من التشريعات ليتم تداوله من خلال البورصة العقارية.
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