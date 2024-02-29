تريسكون تستثمر 3 مليارات جنيه بمشروع قطامية بيزنس

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ شركة تريسكون للتطوير العقارى، مشروع Katameya Business Complex فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات 3 مليارات جنيه.

وكشفت شركة تريسكون عن طرح فكرة جديدة فى السوق العقارى توفر فرصا استثمارية لراغبى الاستثمار فى العقار بمبالغ متوسطة، بمشروعها Katameya Business Complex.

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وقال وليد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع Katameya Business Complex، يتم تنفيذه على مساحة 10 آلاف متر مربع، فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروع قائم بالفعل، وهو عبارة عن 2 جراج ودور أرضى و3 أدوار متكررة، حيث تشغل الوحدات التجارية نحو 40% من مساحة المشروع، و60% من المساحة مخصصة للوحدات الإدارية.

وقال هانى جودة مدير القطاع التجارى بالشركة، إن فكرة المشروع تضمن للعميل امتلاك وحدة عقارية بالمشروع بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه بنظام الحصة العقارية، والحصول على عائد فورى حقيقى يبدأ من 25% ويصل إلى 300% وممتد حتى 10 سنوات.

وأوضح أن نظام الحصة العقارية يتم تطبيقه بالأسواق الخارجية منذ فترة زمنية كبيرة وأثبت نجاحه، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام فى مصر يتطلب تطبيق عددًا من التشريعات ليتم تداوله من خلال البورصة العقارية.