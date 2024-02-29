طلعت مصطفى تحقق مكاسب لمستثمرى البورصة.. السهم يرتفع 516% ومقترح بتوزيع أرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة مجلس الإدارة، فى اجتماعه أمس الثلاثاء، على اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد فى 15 نوفمبر 2023، واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، وتضمن نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام 2023.
وكشف التقرير، عن تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى البورصة، ارتفاعًا تاريخيًا بشكل غير مسبوق فى قيمته، وبلغت نسبة الزيادة فى قيمة السهم 136% خلال عام، مقارنة بمؤشر الشركات العقارية الذى زاد بنسبة 65.5%، ومؤشر البورصة الثلاثينى الذى زاد بنسبة 65% تقريبًا خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة فى أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإداراتها التنفيذية من خلال الأداء المتميز للمجموعة على كافة قطاعاتها العقارية والفندقية.
موضوعات متعلقة
“المالية والصناعية” تربح 588.2 مليون جنيه خلال 2023 “بساطة القابضة” و”البنك الأردني الكويتي” يستحوذان على 30% من“مدفوعاتكم” “اقتصادية القناة”: مجمعات صناعية لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر والسيارات
ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار الإدارة التنفيذية فى استراتيجيتها المتمثلة فى إيجاد حلول غير تقليدية والعمل على تنمية ودعم كل من القطاعين العقارى والسياحى بالمجموعة من خلال تحقيق نتائج مبيعات عقارية غير مسبوقة وإيرادات فندقية هائلة مع العمل على التوسع فى القطاع الفندقى من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية فى شركة ليجاسى للفنادق المالكة لعدد 7 فنادق تاريخية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
فندق فورسيزونز سان ستيفانو التابع لمجموعة طلعت مصطفى
وبمتابعة أداء السهم حتى 26 فبراير الجارى، استمرت الزيادة المطردة فى قيمة السهم وبلغ 62.26 جنيه بنهاية جلسة تداول يوم 22 فبراير الجارى، بنسبة زيادة 516.4% مقارنة بمؤشر الشركات العقارية الذى زاد بنسبة 206.3%، ومؤشر البورصة الثلاثينى الذى زاد بنسبة 93.4% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة فى أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة رائدة فى مجالى الاستثمار العقارى والسياحى.
كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حساب التوزيع المقترح، وفقًا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، بمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم 11 والبالغ 0.218 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة ما بين القسط الأول والبالغ 0.109 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 مايو 2024، والقسط الثانى والبالغ 0.109 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 يوليو 2024. سهم“طلعت مصطفى” يقفز 13.6% متجاهلًا التراجعات الحادة
وبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال عام 2023 على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، وأسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 142.7 مليار جنيه مما يعد رقم تاريخى غير مسبوق فى قطاع النشاط العقارى فى مصر.
وتوزعت المبيعات بين مبيعات شركات مجموعة طلعت مصطفى وقدرها 94.9 مليار جنيه محطمة بذلك رقم المبيعات المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، والبالغ 33.2 مليار جنيه بنسبة نمو 186%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 47.84 مليار جنيه، والتى يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والإدارية، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التى تضعها الإدارة، والتى يتم تصميمها بعناية فائقة وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدى إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.
مدينة نور
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات النشاط العقارى المثبتة خلال عام 2023 مبلغ 21.6 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 14.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 47%.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 145 مليار جنيه فى 31 ديسمبر عام 2023 مقارنة بمبلغ 77 مليار جنيه من العام الماضى بنسبة نمو 88%، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمس سنوات المقبلة دون أى تأخيرات متوقعة. تابعة لـ”طلعت مصطفى” تتعاقد للاستحواذ على 51% من“ليجاسي”
وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذى تم بالفعل فى المواقع“مثل البنية التحتية المتكاملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك” وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء.
أما بالنسبة للقطاع الفندقى وتشمل فنادق“فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى”، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 3.54 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%، وبلغ صافى ربح التشغيل الفندقى حوالى 1.54 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 32%.
مدينتى
كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات من الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 26%، وذلك نتيجة توجهات الإدارة التنفيذية للمجموعة بالعمل على زيادة الإيرادات.
وبالنسبة لنتائج الأعمال، بلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.64 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 6.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%.
وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب وبعد الحقوق غير المسيطرة مبلغ 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 44%، وبلغ صافى ربح الشركة المستقلة“دون نتائج أعمال الشركات التابعة” مبلغ 682.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بحوالى 661 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 3.2%.
وبلغ إجمالى أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 202 مليار جنيه فى عام 2023 مقابل 163.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت الأصول خلال عام 2023 بحوالى 38.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه.
MENAFN29022024000202011048ID1107918363