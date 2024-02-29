طلعت مصطفى تحقق مكاسب لمستثمرى البورصة.. السهم يرتفع 516% ومقترح بتوزيع أرباح

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة مجلس الإدارة، فى اجتماعه أمس الثلاثاء، على اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد فى 15 نوفمبر 2023، واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، وتضمن نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام 2023.

وكشف التقرير، عن تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى البورصة، ارتفاعًا تاريخيًا بشكل غير مسبوق فى قيمته، وبلغت نسبة الزيادة فى قيمة السهم 136% خلال عام، مقارنة بمؤشر الشركات العقارية الذى زاد بنسبة 65.5%، ومؤشر البورصة الثلاثينى الذى زاد بنسبة 65% تقريبًا خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة فى أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإداراتها التنفيذية من خلال الأداء المتميز للمجموعة على كافة قطاعاتها العقارية والفندقية.

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ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار الإدارة التنفيذية فى استراتيجيتها المتمثلة فى إيجاد حلول غير تقليدية والعمل على تنمية ودعم كل من القطاعين العقارى والسياحى بالمجموعة من خلال تحقيق نتائج مبيعات عقارية غير مسبوقة وإيرادات فندقية هائلة مع العمل على التوسع فى القطاع الفندقى من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية فى شركة ليجاسى للفنادق المالكة لعدد 7 فنادق تاريخية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

فندق فورسيزونز سان ستيفانو التابع لمجموعة طلعت مصطفى

وبمتابعة أداء السهم حتى 26 فبراير الجارى، استمرت الزيادة المطردة فى قيمة السهم وبلغ 62.26 جنيه بنهاية جلسة تداول يوم 22 فبراير الجارى، بنسبة زيادة 516.4% مقارنة بمؤشر الشركات العقارية الذى زاد بنسبة 206.3%، ومؤشر البورصة الثلاثينى الذى زاد بنسبة 93.4% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة فى أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة رائدة فى مجالى الاستثمار العقارى والسياحى.

كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حساب التوزيع المقترح، وفقًا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، بمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم 11 والبالغ 0.218 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة ما بين القسط الأول والبالغ 0.109 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 مايو 2024، والقسط الثانى والبالغ 0.109 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 يوليو 2024.

وبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال عام 2023 على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، وأسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 142.7 مليار جنيه مما يعد رقم تاريخى غير مسبوق فى قطاع النشاط العقارى فى مصر.

وتوزعت المبيعات بين مبيعات شركات مجموعة طلعت مصطفى وقدرها 94.9 مليار جنيه محطمة بذلك رقم المبيعات المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، والبالغ 33.2 مليار جنيه بنسبة نمو 186%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 47.84 مليار جنيه، والتى يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والإدارية، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التى تضعها الإدارة، والتى يتم تصميمها بعناية فائقة وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدى إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

مدينة نور

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات النشاط العقارى المثبتة خلال عام 2023 مبلغ 21.6 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 14.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 47%.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 145 مليار جنيه فى 31 ديسمبر عام 2023 مقارنة بمبلغ 77 مليار جنيه من العام الماضى بنسبة نمو 88%، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمس سنوات المقبلة دون أى تأخيرات متوقعة.

وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذى تم بالفعل فى المواقع“مثل البنية التحتية المتكاملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك” وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء.

أما بالنسبة للقطاع الفندقى وتشمل فنادق“فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى”، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 3.54 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%، وبلغ صافى ربح التشغيل الفندقى حوالى 1.54 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 32%.

مدينتى

كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات من الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 26%، وذلك نتيجة توجهات الإدارة التنفيذية للمجموعة بالعمل على زيادة الإيرادات.

وبالنسبة لنتائج الأعمال، بلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.64 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 6.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 38%.

وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب وبعد الحقوق غير المسيطرة مبلغ 3.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 44%، وبلغ صافى ربح الشركة المستقلة“دون نتائج أعمال الشركات التابعة” مبلغ 682.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بحوالى 661 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 3.2%.

وبلغ إجمالى أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 202 مليار جنيه فى عام 2023 مقابل 163.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت الأصول خلال عام 2023 بحوالى 38.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه.