طلعت مصطفى تقترح توزيع نقدي بقيمة 21.8 قرشًا للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 21.8 قرشًا عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.218 جنيه للسهم، على أن يتم توزيعه على قسطين، الأول بقيمة 0.109 جنيه للسهم بحد أقصى 31 مايو المقبل، والقسط الثاني بقيمة 0.109 جنيه للسهم بحد أقصى 31 يوليو المقبل.
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وارتفعت أرباح شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 44% العام الماضي، لتصل 3.31 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.3 مليار جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022.
وكشفت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة“، اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.
وقالت الشركة، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.
وكانت وزارة الاستثمار الإماراتية، شهدت توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة مصر وحكومة الدولة، ممثلة في تحالف خاص بقيادة“القابضة” (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.
كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول“القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.
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