طلعت مصطفى تقترح توزيع نقدي بقيمة 21.8 قرشًا للسهم

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 21.8 قرشًا عن أرباح العام الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.218 جنيه للسهم، على أن يتم توزيعه على قسطين، الأول بقيمة 0.109 جنيه للسهم بحد أقصى 31 مايو المقبل، والقسط الثاني بقيمة 0.109 جنيه للسهم بحد أقصى 31 يوليو المقبل.

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وارتفعت أرباح شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 44% العام الماضي، لتصل 3.31 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.3 مليار جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022.

وكشفت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة“، اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.

وقالت الشركة، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.

وكانت وزارة الاستثمار الإماراتية، شهدت توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة مصر وحكومة الدولة، ممثلة في تحالف خاص بقيادة“القابضة” (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول“القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.