حزب الله يقصف مستعمرة ردا على الهجمات الإسرائيلية

حزب الله يقصف مستعمرة ردا على الهجمات الإسرائيلية
التاريخ
2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس ، أنه استهدف مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ كاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين اللبنانيين .
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