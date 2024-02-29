اعلام عبري يفجر مفاجأة بشأن حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، امس الأربعاء، أن حركة حماس استعدت منذ سنوات طويلة جيدًا لإمكانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، ولهذه الغاية طورت منظومة أنفاق لم تنجح استخبارات الاحتلال معرفة نطاقها ومدى تطورها.

وقال المراسل العسكري للقناة إن حماس استعدت بشكل مسبق لاجتياح القطاع، والمنظومة الأساسية التي أُعدت لمواجهة العملية البرية هي الأنفاق، ولقد بُنيت على نحو يمنح قوات النخبة تفوقًا على القوات الإسرائيلية التي تشن الحرب البرية.

وأضاف أن فوهات الأنفاق بُنيت خصيصًا من أجل استدراج القوات الإسرائيلية إلى الداخل، ومن ثم ضربها بإطلاق النار والعبوات الناسفة.