الحوثي: العدو يمارس سياسة الإبادة في غزة

الحوثي: العدو يمارس سياسة الإبادة في غزة
التاريخ
2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبد الملك الحوثي ان العدو يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في قطاع غزة.
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