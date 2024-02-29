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الحوثي: العدو يمارس سياسة الإبادة في غزة

2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبد الملك الحوثي ان العدو يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في قطاع غزة.

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