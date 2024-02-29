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الحكومة في غزة: الاحتلال ارتكب أكثر من 2000 مجزرة

2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه بعد 166 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء والمفقودين 37.139، وأن الاحتلال ارتكب 2.627 مجزرة بحق أهالي القطاع.

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