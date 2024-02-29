الحكومة في غزة: الاحتلال ارتكب أكثر من 2000 مجزرة

الحكومة في غزة: الاحتلال ارتكب أكثر من 2000 مجزرة
التاريخ
2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه بعد 166 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء والمفقودين 37.139، وأن الاحتلال ارتكب 2.627 مجزرة بحق أهالي القطاع.
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