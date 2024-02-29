حكومة الاحتلال تبحث قيود دخول الأقصى برمضان

حكومة الاحتلال تبحث قيود دخول الأقصى برمضان
التاريخ
2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إن حكومته لا تزال تدرس القيود المحتملة على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه قد يتم تجاوز وزير الأمن اليميني المتطرف في هذه الشأن.
وكثيرا ما أثارت القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى خلافات سياسية خاصة خلال شهر رمضان.
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