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حكومة الاحتلال تبحث قيود دخول الأقصى برمضان

2/29/2024 10:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إن حكومته لا تزال تدرس القيود المحتملة على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه قد يتم تجاوز وزير الأمن اليميني المتطرف في هذه الشأن.
وكثيرا ما أثارت القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى خلافات سياسية خاصة خلال شهر رمضان.

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