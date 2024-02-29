موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
التاريخ
2/29/2024 10:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى التقاعد.
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