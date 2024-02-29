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بوغبا يطعن على عقوبة الإيقاف أمام المحكمة الرياضية

2/29/2024 10:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال‭‭ ‬‬بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لا ريبوبليكا أن السلطات وافقت بذلك على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوجبا بصفة مبدئية في سبتمبر الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا.

وكشف الاختبار الذي خضع له اللاعب بعد فوز يوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي عن وجود هرمون منشط محظور يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل في عينة بوغبا.

وجلس بوغبا (30 عاما) على مقاعد البدلاء ولم يشارك في تلك المباراة.

كما تأكدت النتيجة الإيجابية لبوغبا من خلال تحليل عينة ثانية في أكتوبر.

ولم يعلق يوفنتوس على الأمر لكن مصدرا أكد أنه تم إخطار النادي بقرر إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات وأنه سيقوم بتقييم الخطوات التالية. وأمضى اللاعب الفرنسي فترة ثانية صعبة مع يوفنتوس بسبب الإصابات منذ عودته إلى الفريق الذي يقع مقره في تورينو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية في 2022.

ولم يشارك اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في الموسم الماضي كثيرا بسبب إصابات في الركبة والفخذ بالإضافة إلى جراحة في الركبة، ما منعه من اللعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر.

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