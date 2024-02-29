السويسري بيتكوفيتش مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الخميس توصله الى اتفاق نهائي مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه جمال بلماضي المقال من منصبه عقب الاقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن عن إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد. فلاديمير بتكوفيتش هو المدرب الجديد"، مضيفا "سيصل إلى الجزائر الأحد ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين".

وانفصلت الجزائر عن المدرب بلماضي في نهاية يناير الماضي بعد وداع المنتخب كأس الأمم الافريقية من دور المجموعات عقب تعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو والخسارة أمام موريتانيا ليتذيل المجموعة الرابعة.

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