الإمارات للتعليم المدرسي: اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 13 إلى 22 مارس

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 والتي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 وتتواصل لغاية يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

وبينت المؤسسة أن الاختبارات ستتم ورقياً وإلكترونياً حسب المادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية في الدولة والمطبقة لمنهاج الوزارة، فيما سيتم إجراء اختبارات ورقية فقط لطلبة الصفين الثالث والرابع.

وبحسب الجدولة الزمنية، يستهل طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم بمادة الرياضيات في13 مارس 2024، واللغة الإنجليزية 14 مارس ومادة العلوم الصحية ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة في 15 مارس.

فيما يؤدي الطلبة في كافة المسارات المذكورة اختبار مادة الفيزياء في 18 مارس ومادة اللغة العربية في 19 مارس، ومادة الدراسات الاجتماعية في 20 مارس ومادة التربية الإسلامية في 21 مارس ويختتم الطلبة اختباراتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء للمسار العام والمتقدم والكيمياء لمسار النخبة يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

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