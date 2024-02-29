Thursday, 29 February 2024 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات للتعليم المدرسي: اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 13 إلى 22 مارس

2/29/2024 9:19:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 والتي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 وتتواصل لغاية يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

وبينت المؤسسة أن الاختبارات ستتم ورقياً وإلكترونياً حسب المادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية في الدولة والمطبقة لمنهاج الوزارة، فيما سيتم إجراء اختبارات ورقية فقط لطلبة الصفين الثالث والرابع.

وبحسب الجدولة الزمنية، يستهل طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم بمادة الرياضيات في13 مارس 2024، واللغة الإنجليزية 14 مارس ومادة العلوم الصحية ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة في 15 مارس.

فيما يؤدي الطلبة في كافة المسارات المذكورة اختبار مادة الفيزياء في 18 مارس ومادة اللغة العربية في 19 مارس، ومادة الدراسات الاجتماعية في 20 مارس ومادة التربية الإسلامية في 21 مارس ويختتم الطلبة اختباراتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء للمسار العام والمتقدم والكيمياء لمسار النخبة يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29022024000110011019ID1107917496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث