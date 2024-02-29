الإمارات للتعليم المدرسي: اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 13 إلى 22 مارس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 والتي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 وتتواصل لغاية يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
وبينت المؤسسة أن الاختبارات ستتم ورقياً وإلكترونياً حسب المادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية في الدولة والمطبقة لمنهاج الوزارة، فيما سيتم إجراء اختبارات ورقية فقط لطلبة الصفين الثالث والرابع.
وبحسب الجدولة الزمنية، يستهل طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم بمادة الرياضيات في13 مارس 2024، واللغة الإنجليزية 14 مارس ومادة العلوم الصحية ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة في 15 مارس.
فيما يؤدي الطلبة في كافة المسارات المذكورة اختبار مادة الفيزياء في 18 مارس ومادة اللغة العربية في 19 مارس، ومادة الدراسات الاجتماعية في 20 مارس ومادة التربية الإسلامية في 21 مارس ويختتم الطلبة اختباراتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء للمسار العام والمتقدم والكيمياء لمسار النخبة يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
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