مؤشر سوق دبي يتجاوز 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2014، وارتفع المؤشر بشكل قوي خلال الجلسات الماضية، بدعم من الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وعزز سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات الخميس، وصعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.39 نقطة، محلقاً إلى مستوى 4308.77 نقاط، ليربح السوق نحو 2.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 728.05 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 730.44 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.15%، في حين استحوذ سهم «دبي التجاري» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 113.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.5% عند 7.31 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بأكثر من 89 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 85.6 مليون درهم،

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 5.9%، و«شعاع كابيتال» 5.2%، و«بنك المشرق» 3.5%، و«دو» 2.25%.





الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 44 مليون درهم الخميس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 236.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 192 مليون درهم.





سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الخميس، عند مستوى 9254.81 نقطة، متراجعاً 0.31%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 99 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 91.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «ريسبونس بلس القابضة» 14.8%، و«فودكو الوطنية» 11.45%، و«الشارقة للتأمين» 7.5%، و«الإمارات لقيادة السيارات» 4.3%.





السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.84 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و553.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.9 ألف صفقة.

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