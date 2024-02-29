الهلال الأحمر يواصل توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول



واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهودها الإنسانية وعملياتها الإغاثية للحد من تداعيات فصل الشتاء على حياة المتأثرين من موجات البرد القارس، الذين يواجهون ظروفا مناخية قاسية ومعقدة.

وقامت الهيئة عبر وفدها الموجود حاليا في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف في عدد من المحافظات المصرية، واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات الأطفال والطرود الغذائية لحماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء خاصة بين الأطفال.

وعززت هيئة الهلال الأحمر برامجها وعملياتها الإغاثية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتأثرين الذين تتفاقم معاناتهم مع حلول فصل الشتاء، وقالت الهيئة إنها مدركة للآثار الإنسانية السيئة التي قد تترتب على نقص مواد التدفئة ومستلزمات الشتاء، خاصة أن المستهدفين من هذه المساعدات يتواجدون في مناطق تشتهر ببرودتها وتقلبات طقسها، مشيرة إلى أن خطتها في هذا الصدد استهدفت توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في عدد من الدول.

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