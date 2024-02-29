الفجيرة.. إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبقرار من الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية بإمارة الفجيرة تم اعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة الرياضي الثقافي للدورة 2024 - 2026 لمدة سنتين من تاريخ القرار برئاسة سعادة علي بن عباد العبدولي وعضوية كل من علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد مبارك بن عباد أمين السر العام وعمر عبدالله الهامور مدير النادي وأحمد محمد اليماحي المسؤول المالي وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية وحمد أحمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية وراشد سعيد العبدولي عضواً وعادل سالم الظنحاني عضواً وراشد أحمد اليماحي عضواً وبدور سعيد المطيري عضوة.

وتقدم مجلس الإدارة الجديد بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية بإمارة الفجيرة لهذه الثقة الغالية والدعم الكبير والرعاية الكريمة التي أولانا اياها صاحب السمو متعهدين بأن نكون عند حسن الظن وتقديم كل الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالحركة الرياضية بالنادي لتحقيق تطلعات النادي وتهيئة البيئة الرياضية المناسبة لشباب المنطقة الذين هم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها النادي في المستقبل.

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