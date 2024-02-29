لطيفة بنت محمد تترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمبادرة مقتنيات دبي

ترأّست سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضوة مجلس دبي، رئيسة اللجنة التوجيهية لـ "مقتنيات دبي".. الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمبادرة "مقتنيات دبي"، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي، والتي أُطلِقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، بهدف جمع وإدارة المقتنيات الفنية الفريدة بمشاركة رعاة الفن من أفراد المجتمع ومؤسساته، وبناء نموذج شراكة جديد ومبتكر يتيح المجال لرعاة الفن لإعارة مقتنياتهم الفنية مع الاحتفاظ بملكيتها، والاستعانة بمشورة خبراء محليين وعالميين لإثراء وتنمية مجموعات المقتنيات الفنية الشخصية والعامة المشاركة.

عُقِد الاجتماع على هامش الدورة السابعة عشرة من معرض "آرت دبي" المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، الذي يستمر حتى 3 مارس 2024 في مدينة جميرا.

واستعرضت سموّها النجاحات التي حققتها المبادرة - التي أطلقتها "دبي للثقافة" بالتعاون مع مجموعة "آرت دبي" ورعاة يدعمون المبادرة من خلال نظام إقراض مبتكر- منذ انطلاقها وحتى اليوم، حيث نجحت المبادرة في ضم 890 عملاً فنياً للمجموعة من قِبل 77 راعياً، ويتواجد 80% من تلك الأعمال في دبي، وتعود لـ 17 فناناً إماراتياً، وفنانين من أكثر من 46 دولة من حول العالم وتتراوح تواريخها بين عامي 1920 و2023.

وأوضحت سموّها أن المبادرة تُواصل سعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية مجموعة المقتنيات لتصل إلى 2000 عمل فني وإشراك 160 راعياً بحلول عام 2025، ما يعزز مكانتها كمجموعة مؤسسية رائدة ذات كيان ثقافي مبتكر، تساهم بشكل فاعل في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم " تعكس النجاحات التي حققتها مقتنيات دبي مدى وعي رعاة الفن من أفراد ومؤسسات، وإيمانهم بأهمية مساهمتهم الفاعلة في إثراء المشهد الإبداعي في دبي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تُجسِّد التزامهم بالسير على خطى قيادتنا الرشيدة، في ضوء الدعم الكبير الذي حظيت به المبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال تقديم سموه مجموعة من مقتنياته لتكون أولى المجموعات التي ستضمها المبادرة، لتتوالى بعدها المشاركة الإيجابية من رعاة الفن، ما ساهم في بناء رصيد فريد من الأعمال الفنية والإبداعية. وها نحن نواصل العمل لإرساء نموذج عالمي رائد ومبتكر يقوم على بناء مجموعة فنية مؤسساتية مرموقة لدبي تؤكد دورها الريادي البارز على الساحة الثقافية والإبداعية العالمية".

وتوجهت سموّها بالشكر لأعضاء فريق اللجنة التوجيهية على جهودهم التي تساهم بشكل فعلي في إنجاح أهداف المبادرة، مؤكدةً أهميتها في تمكين المجتمع الثقافي والإبداعي، وتأكيد مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة ثقافية وإبداعية عالمية.

عقب الاجتماع، قامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولةٍ في معرض "لقاءات" الذي تنظمه مجموعة "مقتنيات دبي" ضمن معرض "آرت دبي"، ويقام تحت إشراف القيّمة الفنيّة علياء زعل لوتاه، ويقدم 26 عملاً فنياً من إبداع نخبة من الفنانين الإماراتيين من أجيال مختلفة، ومدرجة ضمن مجموعة "مقتنيات دبي". وتضم قائمة الفنانين المشمولة أعمالهم في المعرض كلاً من: الفنان الراحل حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد القادر الريس، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبد الله، وهاشل اللمكي، وسارة المهيري.

ويعكس معرض "لقاءات" في "آرت دبي" تنامي قاعدة هواة جمع الأعمال الفنية في دولة الإمارات، حيث سيتم تكليف عدد من الكُتّاب المتخصصين في مجال الفن بإصدار مجموعة من المقالات التي ستُنشر على المنصات الرقمية بالتزامن مع الحدث، وهو ما يتناغم مع التزامات مبادرة "مقتنيات دبي" بدعم الفكروالنقد الفني الهادف.