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حمدان بن محمد يشهد الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية

2/29/2024 9:19:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي" في متحف المستقبل، كما كرم سموه الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال سموه : "استقبلت
الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءا من قصة نجاح دبي".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": شهدت اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي" في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى ... استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءا من قصة نجاح دبي.

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