دبي الرياضي يعلن تفاصيل النسخة السابعة من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة



أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة السابعة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم.

وتقام البطولة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل في مضمار جبل علي للرماية بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقًا في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي.

كما تشارك 10 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقين لفرسان إسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

وتعد هذه البطولة مخصصة لفئة فرق 13 سنة التي تساهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في عالم كرة القدم.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 إلى 6 مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تضم تشيلسي الانجليزي، وزد المصري، والفتح السعودي، وحتا الإماراتي، وتضم الثانية كلا من سيلتا فيجو الإسباني، وبافوس القبرصي، وفريقي الجزيرة، وفرسان إسبانيا (ب) الإماراتيين، وفي المجموعة الثالثة جاء ريال مدريد الإسباني، وسيسكا موسكو الروسي، وبيراميدز المصري، وشباب الأهلي الإماراتي.

وضمت المجموعة الرابعة برشلونة الإسباني، وجامعة كرايوفا الروماني، والشارقة والوصل الإماراتيين، وجاء في المجموعة الخامسة فريق بايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي، والنصر والوحدة الإماراتيين، وفي المجموعة السادسة جاء فريق ميلان الإيطالي، وستوميل أولزتين البولندي، وفريقا فرسان إسبانيا والإماراتي الإماراتيين.

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