أحمد بن محمد: حريصون على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم العرس الجماعي العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
وجمارك دبي والذي شمل 148 عريساً من أبناء الوطن .
وبارك سموه لهم جميعاً ولأسرهم، مؤكداً سموه حرصه على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي وتدعم جودة حياة المواطنين بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شهدت اليوم العرس الجماعي العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
وجمارك دبي والذي شمل 148 عريساً من أبناء الوطن ... نبارك لهم جميعاً ولأسرهم،
ونؤكد حرصنا على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي وتدعم جودة حياة المواطنين بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33".
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