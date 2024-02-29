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أحمد بن محمد: حريصون على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري

2/29/2024 9:19:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم العرس الجماعي العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
وجمارك دبي والذي شمل 148 عريساً من أبناء الوطن .

وبارك سموه لهم جميعاً ولأسرهم، مؤكداً سموه حرصه على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي وتدعم جودة حياة المواطنين بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شهدت اليوم العرس الجماعي العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
وجمارك دبي والذي شمل 148 عريساً من أبناء الوطن ... نبارك لهم جميعاً ولأسرهم،
ونؤكد حرصنا على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي وتدعم جودة حياة المواطنين بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33".

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