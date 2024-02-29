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توجيهات عاجلة من الملك بشأن شمال قطاع غزة

2/29/2024 9:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الأردن مستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا، وستكون الأولوية لمناطق الشمال في القطاع، مؤكدا "أننا لن نلتفت إلى المشككين".
جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس، إذ تطرق في حديثه إلى الأوضاع الخطيرة في غزة، مؤكدا أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.
وأشار جلالة الملك إلى عمليات الإنزال الجوية التي ينفذها الأردن، مبينا أن المملكة طلبت من دول شقيقة وصديقة مشاركتها في هذه العمليات، للوقوف إلى جانب الأهل في غزة والتخفيف عنهم.
وأعرب جلالته عن تقديره لشكر الأشقاء في غزة للأردن، على الرغم من أن المساعدات التي تصلهم حاليا محدودة بسبب ما يتعرض له القطاع، مؤكدا أن الأهم في هذا الجهد أن يلمس الأهل في غزة أن الأردن معهم ولن يدخر جهدا لمساعدتهم.

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