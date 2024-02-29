جز القمر وتيمور الشرقية تنضمان لمنظمة التجارة العالمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – جزر القمر وتيمور الشرقية هما العضوان الجديدان المنضمان إلى منظمة التجارة العالمية WTO. حيث انضما إلى المنظمة بشكل رسمي الثلاثاء 26 شباط/فبراير. خلال المؤتمر الوزاري العالمي الـ 13 للمنظمة المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحيث أصبحا العضوين الـ 165 والـ 166 في المنظمة، وهما مسؤولان عن مراقبة وتعزيز التجارة العالمية وتقييم أية نزاعات محتملة بين الدول.

وخلال كلمتها التي أعلنت فيها عن انضمام البلدين، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو ليوالا إلى الجهود التي بذلتها كل من جزر القمر وهو بلد عربي في القارة الافريقية، وكذلك تيمور الشرقية وهي مستعمرة برتغالية سابقة في القارة الاسيوية، في اجراء الاصلاحات لصالح تنمية اقتصادها. وبانضمامهما إلى المنظمة سيتمكن البلدان من اجراء المباحثات مع الدول الأخرى في إطار الحقوق القانونية لمنظمة التجارة العالمية، وتقديم مستثمرين عالميين وتخطيط وتوجيه سياساتهما التجارية، ومراقبة وبحث المسائل المتعلقة في منظمة التجارة الدولية نفسها.

وقالت نغوزي أوكونجو ليوالا:” ترحب منظمة التجارة العالمية، هنا في المؤتمر الوزارة الدولي الـ 13، بأول أعضائها منذ 8 سنوات وهما تيمور الشرقية وجزر القمر. نحتفل هنا بالعمل الشاق الدؤوب الذي قاما به والتجديدات المفيدة ولكن الصعبة التي نفذاها داخل البلاد. وكلاهما بلدان أقل تقدما (من غيرهما في المنظمة)، ويسعدنا أن نراهما يحصدان مكاسب عضوية منظمة التجارة العالمية من خلال انضمامهما كعضوين جديدين في هذه المنظمة”.

أما رئيس جزر القمر، غزالي عثماني (في الصورة أعلاه مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية) فقال أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيكون مفيد جداً لاقتصاد البلاد الكلي، لشركات القطاعين العام والخاص والمستهلكين. وأكد قائلاً:“هذا سيساهم بتنويع تجارة بلادنا، وجهود الشراكات واندماجها في السلاسل ذات القيمة الاقليمية والقارية والعالمية”.“إن بلادي من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ستتمكن من تحقيق أهدافها”.

وكان صندوق النقد الدولي، وهو شريك في تطوير وتنفيذ الاصلاحات في جزر القمر، من خلال منح خطوط ائتمانية للدول الأقل نمواً، قد نشر في كانون الأول/ديسمبر 2023 تقريراً حول اقتصاد هذا البلد العربي.

وفي تقييم لفنيي صندوق النقد، فقد واجهت جزر القمر تحدٍ في التحكم بالعجز في الحسابات الجارية تسبب به طلب كبير للواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في السوق العالمية. ورغم هذه التحديات، حققت جزر القمر أغلبية أهدافها المنصوص عليها في اتفاقيتها مع صندوق النقل الدولي، وتمكنت من خفض التضخم، ووضع الاقتصاد والاستثمارات العامة في مشاريع. ويتوقع صندوق النقد أن يحقق الناتج المحلي GDP الاجمالي لجزر القمر نمواً بنسبة 3.5% خلال هذا العام وتضخم رسمي بنسبة 1.2%.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في خطابها حول انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة قائلةً:“يوجد عدد جيد من الدول العربية”، من ضمنها ليبيا. وخلال المؤتمر الوزاري، أكد وزير الاقتصاد الليبي محمد الحواجي لوكالة الأنباء الاماراتية WAM، أن بلاده تبحث مع منظمة التجارة الدولية انتقال بلاده من حالة“مراقب” إلى عضو كامل في المنظمة. موضحاً أنه لتحقيق ذلك يجب المرور بخطوات ومراحل متنوعة.

©Giuseppe Cacace/AFP

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