مدرسة تروج لنشر الثقافة واللغة العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – منذ تأسيسها في العام 2012 لتصبح مقراً لنشر الوجه الثقافي لمواضيع متنوعة، تقدم المؤسسة الدولية للتعليم لبنان – البرازيل ( Sielbra) للطلاب تعلم اللغة العربية من خلال ثقافة الدول العربية برفقة معلم فلسطيني. وإلى جانب اللغة يمكن لزوار مدرسة Sielbra وفقاً لبرنامج المدرسة، حضور ندوات ومعارض تقدم للبرازيليين ثقافات بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط. وفي النصف الثاني من هذا العام، ستقام عروض لمجموعة من المحاضرات أو ورشات العمل (في الصورة أعلاه كتب باللغة العربية في إحدى المساجد).

ويقول محمد سعيد مراد، وهو أحد مؤسسي المدرسة، أن هدفها هو نشر ثقافة السلام ومعرفة اللغة العربية.“أسسنا Sielbra لدورات تعليمية مجانية – للدراسات العليا”. ويؤكد أن الدورات التعليمية العليا التي ستقدمها المدرسة قيد المراجعة لدى وزارة التربية.

ويضيف محمد:“الأمر ليس مجرد تقديم الدورة التعليمية. إن عملنا هو القيام بما يأتي بالمزيد من الدورات تعليم اللغة والثقافة العربية كذلك”.“كنا سنبدأ قبل بداية الوباء، حيث حضرنا درس تجريبي، وكان من المفترض أن يبدأ في 17 آذار/مارس 2020، ولكن حاكم ولاية ساو باولو آنذاك جواو دوريا وضع ولاية ساو باولو في حالة الإغلاق التام. واكن لدينا 13 أو 14 طالباً مهتماً حينها، ولكن مع الاغلاق العام تم تأجيل المشروع.

ومنذ عودة الحياة لرتمها الطبيعي في العام 2022، يتم تقديم الدروس حضورياً او عبر الاتصال المرئي عبر النت، ولكن يفضل الطلاب التعلم عبر الانترنت. بشكل عام، الطلاب اللذين يبحثون عن الدروس في Sielbra هم برازيليون غير منحدرين من أصول عربية مهتمين باللغة والثقافة العربية. تقسم الدروس إلى 3 نماذج، مدة كل منها 45 ساعة.

ويقول مراد:“سننظم ندوات ولدينا بازار، والجانب الفولكلوري، وحتى الجانب السياسي من أجل فهم القليل عن المسائل التي تجري في الشرق الاوسط. لقد قدمنا هذا وسنقدمه مجدداً في الفصل الثاني” مراد الذي كان مستشاراً في ساو باولو لدورتين 1993 و2000. تقدم Sielbra دورات أخرى حول مواضيع متنوعة. ومن المزمع تنظيم معرض خلال الفصل الدراسي الثاني. لمزيد من المعلومات اضغط هنا .

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