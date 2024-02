MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – منذ تأسيسها في العام 2012 لتصبح مقراً لنشر الوجه الثقافي لمواضيع متنوعة، تقدم المؤسسة الدولية للتعليم لبنان – البرازيل ( Sielbra) للطلاب تعلم اللغة العربية من خلال ثقافة الدول العربية برفقة معلم فلسطيني. وإلى جانب اللغة يمكن لزوار مدرسة Sielbra وفقاً لبرنامج المدرسة، حضور ندوات ومعارض تقدم للبرازيليين ثقافات بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط. وفي النصف الثاني من هذا العام، ستقام عروض لمجموعة من المحاضرات أو ورشات العمل (في الصورة أعلاه كتب باللغة العربية في إحدى المساجد).

ويقول محمد سعيد مراد، وهو أحد مؤسسي المدرسة، أن هدفها هو نشر ثقافة السلام ومعرفة اللغة العربية.“أسسنا Sielbra لدورات تعليمية مجانية – للدراسات العليا”. ويؤكد أن الدورات التعليمية العليا التي ستقدمها المدرسة قيد المراجعة لدى وزارة التربية.

ويضيف محمد:“الأمر ليس مجرد تقديم الدورة التعليمية. إن عملنا هو القيام بما يأتي بالمزيد من الدورات تعليم اللغة والثقافة العربية كذلك”.“كنا سنبدأ قبل بداية الوباء، حيث حضرنا درس تجريبي، وكان من المفترض أن يبدأ في 17 آذار/مارس 2020، ولكن حاكم ولاية ساو باولو آنذاك جواو دوريا وضع ولاية ساو باولو في حالة الإغلاق التام. واكن لدينا 13 أو 14 طالباً مهتماً حينها، ولكن مع الاغلاق العام تم تأجيل المشروع.

ومنذ عودة الحياة لرتمها الطبيعي في العام 2022، يتم تقديم الدروس حضورياً او عبر الاتصال المرئي عبر النت، ولكن يفضل الطلاب التعلم عبر الانترنت. بشكل عام، الطلاب اللذين يبحثون عن الدروس في Sielbra هم برازيليون غير منحدرين من أصول عربية مهتمين باللغة والثقافة العربية. تقسم الدروس إلى 3 نماذج، مدة كل منها 45 ساعة.

ويقول مراد:“سننظم ندوات ولدينا بازار، والجانب الفولكلوري، وحتى الجانب السياسي من أجل فهم القليل عن المسائل التي تجري في الشرق الاوسط. لقد قدمنا هذا وسنقدمه مجدداً في الفصل الثاني” مراد الذي كان مستشاراً في ساو باولو لدورتين 1993 و2000. تقدم Sielbra دورات أخرى حول مواضيع متنوعة. ومن المزمع تنظيم معرض خلال الفصل الدراسي الثاني. لمزيد من المعلومات اضغط هنا .

©EMAN HELAL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

The post مدرسة تروج لنشر الثقافة واللغة العربية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .